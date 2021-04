Mehr als die K-Frage : Was für Deutschland auf dem Spiel steht

Die Bundestagswahl im Herbst ist von entscheidender Bedeutung für dieses Land. Denn Deutschland steht in den kommenden Jahren wirtschafts- und finanzpolitisch vor erheblichen Herausforderungen, die auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten in der Klima- wie in der Außenpolitik Einfluss nehmen.

Ein Vergleich mit anderen europäischen Staaten, in dem Deutschland immer noch gut abschneidet, darf nicht über den Ernst der Lage hinwegtäuschen: Die Alterung der Gesellschaft beschneidet zusammen mit einer schwachen Entwicklung der Produktivität, mit Überregulierung, einer unflexiblen Verwaltung, einer drückenden Steuer- und Abgabenlast, hohen Energiepreisen, einer nachlassenden Infrastruktur und eines verbesserungswürdigen Bildungssystems das langfristige wirtschaftliche Wachstumspotential.

Übertüncht werden diese Fehlentwicklungen von einer erfreulich robusten Industrie, die sich jedoch in einer schwierigen Transformation befindet. Und deren Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung nach Ansicht vieler Fachleute auf längere Sicht sinken wird.

Behaupten gegenüber Amerika und China

Aber nicht nur Deutschland droht gegenüber den Vereinigten Staaten und den dynamischen asiatischen Volkswirtschaften zurückzufallen. Der wirtschaftliche Zustand vieler europäischer Länder gibt zu weitaus größeren Sorgen Anlass. Strukturelle Wachstumsschwächen lassen sich auf Dauer nicht mit expansiver Geld- und Finanzpolitik aus der Welt schaffen. Die Ansprüche an Deutschland, mit seiner immer noch einwandfreien Bonität an den Kapitalmärkten die Finanzierung von Staatsausgaben hoch verschuldeter Partner zu erleichtern, werden eher zunehmen als abnehmen. Eine gute Bonität Deutschlands ist angesichts wachsender Belastungen und Risiken aber nicht gottgegeben.

Die wirtschaftliche Schwäche Europas bleibt selbstverständlich weder der amerikanischen noch der asiatischen Supermacht verborgen, deren geostrategische Auseinandersetzungen immer offener zutage treten. Militärisch ohnehin hoffnungslos unterlegen, kann Europa nicht hoffen, seine Interessen adäquat einzubringen, wenn es nicht bald wirtschaftlich wieder auf die Füße fällt.

Eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik in Deutschland liegt daher nicht nur im deutschen, sondern auch im europäischen Interesse. Sie bildet zudem eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensweise.

Nicht die Stunde der Untergangs-Propheten

Das Verständnis für die Notwendigkeit einer starken Wirtschaft als Motor der Modernisierung des Landes ist allerdings ein gutes Stück weit verloren gegangen. Im eigenen Land scheitern sinnvolle Infrastrukturprojekte nicht am Geld, sondern am Partikularinteresse. Marktwirtschaft und Globalisierung gelten vielen Menschen als Quelle von Umweltverschmutzung und Verteilungsungerechtigkeit, aber nicht als Quelle eines Wohlstands, der ökologische Innovationen und sozialpolitischen Spielraum überhaupt erst ermöglicht.

Die Herausforderungen der kommenden Jahre werden gewaltig sein, doch sie lassen sich durch gute Politik anpacken. Dies ist nicht die Stunde der Untergangs-Propheten. Aber Deutschland benötigt einen Ruck, um seine reich vorhandenen geistigen und materiellen Ressourcen besser zu nutzen und um seine Selbstblockaden zu überwinden. Daher ist es alles andere als gleichgültig, wer ab dem Herbst dieses Land regiert.

Der Berliner Mietendeckel gibt einen Vorgeschmack darauf, wie eine Koalition aus Grünen, SPD und Linkspartei aus Desinteresse an einfachen wirtschaftlichen Zusammenhängen eine Sozialpolitik betreibt, die im Endeffekt wirtschaftlich schädlich und damit auch unsozial ist. Niemand sollte sich täuschen: Wenn im Herbst das Wahlergebnis eine Koalition aus Grünen, SPD und Linkspartei ermöglichen sollte, wird der Druck der Basis der drei Parteien groß werden, diese Konstellation auch im Bund zu versuchen.

Das Vertrauen in Staat und Regulierung ist dort übermäßig. Um das marktwirtschaftliche Erbe der SPD – Stichwort: Godesberger Programm – weiß unter den Genossen wohl nur noch Olaf Scholz.

Ein „Weiter so“ reicht nicht

Die Union hat seit langer Zeit ihr marktwirtschaftliches Erbe dem Wunsch geopfert, dem sozialdemokratischen Regierungspartner gefällig zu sein. An der Wahlurne hat dies ausweislich zahlreicher Landtagswahlen weder Union noch SPD geholfen. Auf der Basis heutiger Umfragen könnten Union und SPD glücklich sein, wenn sie in der kommenden Bundestagswahl ihre schwachen Ergebnisse von 2017 erreichen.

Deutschland braucht jedoch eine große politische Kraft, die sich entschlossen und selbstbewusst für eine stärker der Marktwirtschaft und der Selbstverantwortung verpflichtete Politik einsetzt. Ein „Weiter so“ reicht nicht. Die Union benötigt wie das Land programmatisch einen kräftigen Ruck.