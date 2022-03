Medienbericht : Tausende Schiffe lassen Öl in die Weltmeere ab

Das Ablassen von Öl und ölhaltigem Wasser ins Meer ist seit Jahrzehnten verboten. Dennoch wird es heutzutage wohl immer noch praktiziert. Das belegt eine großangelegte Recherche der Deutschen Welle (DW) mit dem investigativen Netzwerk Lighthouse Reports.

Demnach umgingen tausende Fracht- und Containerschiffe „dieses Verbot systematisch, um Zeit und Geld zu sparen – mit verheerenden Folgen für die Umwelt“. Das Ablassen von Öl geschehe dem Bericht zufolge „im Schutze der Dunkelheit“, zitiert die DW einen jungen Schiffsingenieur, der das Vergehen mehrmals schon miterlebt habe. Der Name des deutschen Seemanns und der seines Tankschiffs werden zum Schutz des Mannes nicht genannt.

Der Bericht deutet an, dass durch den Anstieg des Warenverkehrs über den Seeweg – 90 Prozent aller Waren werden demnach verschifft – auch das Problem zunehme. Mehr als 55.000 Fracht- und Containerschiffe seien weltweit im Einsatz, ohne deren Arbeit „die Hälfte der Menschheit verhungern und die andere Hälfte erfrieren“ würde.

Nach Schätzungen der Umweltschutzorganisation SkyTruth könnte die Menge an ölhaltigem Wasser, die auf diese Weise in die Ozeane geleitet wird, jährlich mehr als 200.000 Kubikmeter betragen, heißt es in dem Bericht unter Verweis auf Satellitenbilder. „Das ist etwa fünfmal mehr als bei der Ölkatastrophe von 1989, als der Tanker Exxon Valdez im Prinz-William-Sund vor Alaska auf Grund lief.“

Bericht: Entsorgung im Hafen kostet Zeit und Geld

In der Praxis der illegalen Entsorgung auf hoher See, die auch „Bilge-Dumps“ genannt werden, würde „mithilfe einer kleinen, tragbaren Pumpe das Bilgenwasser in einen anderen Tank umgefüllt, zumeist in den Abwassertank“. Als Bilge wird der unterste Raum auf einem Schiff bezeichnet, der direkt oberhalb der Schiffsplanken oder oberhalb des Kiels liegt. Dort sammelt sich das in den Schiffsrumpf eingedrungene Leckwasser sowie bei moderneren Schiffen auch Kondenswasser – insbesondere das der Klimaanlage. „Sie können diese Pumpe in fünf Minuten zusammenbauen und dann in fünf Minuten wieder abbauen und verstecken“, wird ein Seefahrer zitiert.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die internationalen Vorschriften, die seit den 1970er Jahren gelten, besagen: Bevor es in Meer geleitet wird, muss das Bilgenwasser aufbereitet werden. Das geschieht mithilfe eines sogenannten Ölabscheiders, der das Öl vom Wasser trennt. Für große Schiffe ist er Pflicht. Bilgenwasser, das nach der Aufbereitung ins Meer gepumpt wird, darf nur noch eine sehr geringe Restmenge Öl enthalten. Der danach übrig bleibende Ölschlamm muss an Bord gelagert und später im Hafen entsorgt werden. Auch müssen die Mengen in einem Öltagebuch festgehalten werden. Dieses Öltagebuch lasse sich laut dem Bericht jedoch „leicht manipulieren“.

Der Recherche zufolge umgehen viele Schiffe die vorgeschriebene Aufbereitung und pumpen das Bilgenwasser ungefiltert ins Meer, inklusive der giftigen Metalle Blei und Cadmium, die im Bilgenwasser enthalten sind. „So fallen weder Gebühren für die Entsorgung im Hafen an noch verliert der Reeder kostbare Stunden beim Transport der Waren. Das erhöht die Gewinnmargen“, heißt es in dem Bericht. Die schweren Vorwürfe, die erhoben werden, haben fünf Whistleblower der DW und ihren Medienpartnern bestätigt.