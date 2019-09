Begründer des Streetskatens : „Hacker sind Skatern sehr ähnlich“

Herr Mullen, was hat jemand wie Sie auf der Me Convention verloren?

Ehrlich gesagt, bin ich selbst etwas überrascht, hier zu sein. Ich war zu Gast am Massachusetts Institute of Technology und habe dort ein bisschen herumprogrammiert – Hacker sind Skatern sehr ähnlich –, als dieser Magier von IBM auf mich zukam. Ein älterer Herr mit abgefahrener Frisur, der wirklich aussieht wie eine Mischung aus Zauberer und Rock-Star. Wir haben uns gut verstanden und einige Zeit miteinander verbracht. Er war im vergangenen Jahr auf der Convention und hat mich nun als Redner vorgeschlagen.

Sie sagten, Hacker seien wie Skater. Inwiefern?

Hacker nehmen sich eine bereits existierende Technologie vor und machen etwas mit ihr, das bis dahin keiner auf dem Schirm hatte. Sie wollen sie besser verstehen, auf links drehen und coole Sachen damit anstellen. Genau so kreativ betrachten Skater die Welt. Sie benutzen Straßen, Treppen und Geländer auf eine Weise, an die vorher niemand gedacht hat – und schaffen damit eine neue Kunstform. Dazu passt die Definition von „Kreativität“, welche der Forscher John Seely Brown einmal vorgenommen hat: das Vertraute fremd machen. Jeder kennt das Phänomen und kann es nachempfinden. Ein Skater ist dann kreativ, wenn er einem Trick, der allen geläufig ist, eine seltsam schöne, aber unbekannte Seite abgewinnt.

Es geht beim Skaten also zuerst um die ästhetische Dimension, nicht die sportliche.

Korrekt. Individualität ist bei uns wichtiger als Performance. Die wirklich anerkannten Skater unterscheiden sich vom Rest immer durch einen bestimmten, einzigartigen Stil. Das sind nicht einfach talentierte Athleten, sondern Künstler. Manche sehen nicht einmal besonders vorteilhaft auf dem Skateboard aus, machen das aber zu einem Teil ihrer Identität mit großem Wiedererkennungswert. Solche Skater sind jenen Kollegen, die ein Manöver schön und perfekt ausführen, dabei aber null Distinktion erzeugen, haushoch überlegen.

Wie würden Sie die Entwicklung Ihres Stils beschreiben?

Über meinen Stil kann man sich leicht lustig machen. Ich komme vom Freestyle Skateboarding, bei dem man auf einem flachen Untergrund eine Choreographie vollführt, und habe die Techniken dieser Form später verändert, um sie dem Street Skateboarding anzupassen, das den Fokus auf urbane Räume, Hindernisse und Tricks legt. Eigentlich habe ich nie wirklich dazugehört, weil mein Stil immer irgendwie dazwischen und anders gewesen ist. Die große Anerkennung, die man mir heute entgegenbringt, verdiene ich überhaupt nicht, weil ich ja nur getan habe, wonach mir der Sinn stand. Ich wollte nie das machen, womit sich andere beschäftigen.

Sie haben aber auch in Wettkämpfen brilliert.

Das stimmt. Für einige Zeit war ich der Typ, der Auszeichnungen gewinnt. Aufs Skateboarden bezogen waren das allerdings die am wenigsten erfüllenden Jahre meines Lebens. Ich war permanent im Training, um gut abzuschneiden, statt einzelne Tricks nur für mich zu entwickeln und auf die Kriterien des Turniers zu pfeifen.

Sollte beim Skaten der Weg das Ziel sein?

Ja, absolut und in jeder Hinsicht. Skater sind die meiste Zeit damit beschäftigt, hinzufallen, wieder aufzustehen, wieder hinzufallen, wieder aufzustehen. Überspitzt formuliert: Das Hinfallen muss zu einer regelrechten Kunst werden, denn wer am besten fällt, skatet am Ende auch am besten. Wenn sich ein grandioser Skater weiterentwickelt, sieht man das nicht an seinen Tricks, sondern an der Art wie er fällt. Man muss dabei Genugtuung empfinden, sonst funktioniert das nicht. Es geht in erster Linie keineswegs darum, ein Ziel zu erreichen, sondern die Sache an sich zu genießen. Das ist übrigens eine gute Übung in Demut und Bescheidenheit.