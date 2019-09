Data Detox : Wie man mit wenigen Schritten seine Datenflut eindämmt

Etwa 2,7 Milliarden Menschen auf der Welt nutzen heute ein Smartphone. Die Risiken und Nebenwirkungen des Geräts werden allerdings immer noch oft unterschätzt: Tech-Unternehmen entwickeln Apps, die einen regelrechten Kommunikationszwang aufbauen; Menschen, die sich kaum mehr von ihrem Telefon lösen können, leiden häufiger unter einer Depression; die von uns produzierte Datenflut kommt Konzernen wie Facebook und Google zugute, wobei alles andere als klar ist, was genau mit den Informationen geschieht. Was tun? Eine vollständige Online-Abstinenz wäre gewiss töricht, aber an einigen digitalen Stellschrauben zu drehen, ist empfehlenswert. Safa Ghnaim weiß, wie das am besten geht. Die zweiunddreißigjährige Amerikanerin arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Tactical Tech, spricht sich für mehr Datensicherheit aus und wirbt für einen bewussteren Umgang mit neuen Medien. Ihre Empfehlung: digitale Entgiftung – „data detox“. Mit wenigen Maßnahmen lässt sich schon viel erreichen:

1. Ändern Sie den Namen Ihres Smartphones

Während des Setup-Prozesses wird jedem Gerät ein Name zugewiesen, der es häufig als Eigentum seines Nutzers kennzeichnet. Dieser Name erscheint dann allerdings auch auf Wi-Fi- und Bluetooth-Listen: Max Mustermanns iPhone. „Das ist ein Zuviel an Sichtbarkeit“, sagt Ghnaim. „Ich kann meinem Gerät einen lustigen Namen geben, der nichts mit mir zu tun hat, zum Beispiel ‚Oh, I’m So Thirsty‘ oder ‚Yoghurt For Life‘ – ganz simpel.“ An solche Schritte müsse man sich natürlich erst gewöhnen, denn dass unsere Daten ver- und gekauft werden, war in den Anfangstagen des Internets noch keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr habe sich dieses „Broker-Modell“ in den vergangenen zehn Jahren entwickelt und intensiviert.

2. Beseitigen Sie Ihren Standort-Fußabdruck.

„Die Standort-Daten verraten enorm viel über eine Person“, erklärt Ghnaim. „Sie geben Auskunft darüber, wie sie ihren Tag gestalten, wofür sie sich interessieren, was von ihnen zu erwarten ist.“ Letztlich lasse sich aus diesen Einzelheiten das Profil eines Menschen zusammensetzen. Deswegen empfiehlt die Spezialistin: „Schalten sie die Funktion immer aus, wenn sie sie nicht brauchen.“ Außerdem sollte der Nutzer in den Einstellungen kontrollieren, ob er anderen Apps Zugang zu seinen Standort-Informationen erlaubt. Im Fall von Google-Maps ergebe das Sinn, aber eine Applikation mit Fotofiltern für Instagram müsse nicht wissen, wo man sich aufhält.

3. Installieren Sie nur vertrauenswürdige Apps und löschen Sie den Rest

Jeder hat auf seinem Smartphone Apps, die er oft, manchmal und kaum nutzt. Safa Ghnaim rät, alle Applikationen zu löschen, die so gut wie nie zum Einsatz kommen. Apps, die wir regelmäßig öffnen, seien schon problematisch genug. „Wenn das Internet nur ein großes Depot für lustige Bilder von Hunden in Jacken wäre, müssten wir uns nicht sorgen“, sagt sie. „Aber wir alle machen ständig Dinge online, die sehr privat sind.“ Einkaufen zum Beispiel. Oder Fotos verschicken. Oder Details über unsere Gesundheit in bestimmte Programme eingeben. „Und wer liest schon die häufig vagen und sehr technisch formulierten Datenschutzerklärungen all seiner Apps – und versteht sie dann auch noch?“ Aus diesem Grund spricht sich Ghnaim dafür aus, auf Apps zu verzichten, deren Betreiber einen schlechten Ruf haben. Whatsapp etwa gehört zu Facebook, und Facebook schlägt sich mit einem Datenskandal nach dem anderen herum. Deshalb sei es sinnvoll, auf Messenger wie Signal auszuweichen, die mit einer zuverlässigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeiten und für ihren sparsamen Umgang mit Daten bekannt sind. Als gute Suchmaschine habe sich beispielsweise Duck-Duck-Go erwiesen, da sie keine persönlichen Fakten zusammentrage.

4. Reduzieren Sie Ihre Spuren

Der Browser, mit dem man ins Internet geht, ist eine große Datenhortungsanlage. Er weiß, wo man sich aufhält, was man sucht und welche Websites man frequentiert. Mit diesen Informationen kann man eine Person schon ziemlich genau charakterisieren. Daher legt Ghnaim den Nutzern von Chrome oder Firefox ans Herz, Add-ons zu installieren: Der Privacy Badger ist eine Webbrowser-Erweiterung, die unsichtbare Werbe-Tracker unterdrückt und somit verhindert, dass aufgezeichnet wird, wohin es den Nutzer so verschlägt. Das Ergebnis: keine personalisierte Reklame mehr. Bei HTTPS Everywhere handelt es sich um ein Plug-in, das die Verbindung zu allen besuchten Seiten automatisch verschlüsselt anfordert. Das funktioniert nicht immer, aber häufig. Werbung und Websites mit Schadsoftware werden von uBlock Origin zuverlässig herausgefiltert.

5. Verzichten Sie auf Tags und posten Sie sparsam.

Ghnaim beschreibt eine einfache Situation: „Ich melde mich bei meinem Arbeitgeber krank und esse am selben Tag mit einer Freundin zu Mittag. Sie postet unsere Verabredung und tagt mich. Damit hat sie eine Information über mich in die Welt gesetzt, die mir Probleme bereiten könnte.“ Genauso fahrlässig sei es beispielsweise, Familienfotos ohne Einverständnis der Abgebildeten ins Netz zu stellen. Sich hier in Zurückhaltung zu üben, falle vielen schwer, weil die heute verfügbaren Technologien den exhibitionistischen Impuls zur Normalität machten. Ghnaim sagt: „Ich weiß allerdings nicht, ob die Technik unsere Persönlichkeit verändert, oder ob sie bestimmte Facetten unseres Wesens gleichsam betont.“