Jahrelang ging es mit den Unternehmensberatern nur bergauf. 2022 stieg der Umsatz der Branche in Deutschland auf den Rekordwert von 43,7 Milliarden Euro – das ist mehr als doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. McKinsey, BCG & Co sind jahrelang zweistellig gewachsen – viel schneller als die Gesamtwirtschaft.

Doch in jüngster Zeit überraschte die Branche erstmals seit Langem mit Negativnachrichten in eigener Sache: McKinsey will nach Jahren des Rekordwachstums womöglich erstmals in seiner Geschichte Stellen abbauen: von 1400 ist die Rede. Der Prüfungs- und Beratungsriese EY will sich von rund 3000 Mitarbeitern trennen. Und Accenture kündigte an, in den kommenden eineinhalb Jahren rund um die Welt sogar 19.000 Stellen zu streichen.