Insiderverdacht : McKinsey entlässt Partner

Aktualisiert am

In Amerika steht ein McKinsey-Berater unter Verdacht des illegalen Insiderhandels. 450.000 Dollar soll er damit im September verdient haben. McKinsey hat ihn wegen „groben Verstoßes“ gegen die eigenen Richtlinien entlassen.

Ein Mitarbeiter der Unternehmensberatung McKinsey steht in Amerika unter dem Verdacht des Insiderhandels. Der Berater, der die Investmentbank Goldman Sachs beraten hat, wird angeklagt, Insiderinformationen hinsichtlich der Übernahme der Fintech-Plattform GreenSky genutzt zu haben. Vor Bekanntgabe der Übernahme am 15. September soll er Optionen gekauft haben, die er wieder verkauft hat, als die Aktien nach Bekanntgabe des Geschäfts in die Höhe schossen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Laut Staatsanwaltschaft soll er hierbei mehr als 450.000 Dollar verdient haben.

McKinsey selbst spricht von einem „erschreckenden Verhalten“. Die Unternehmensberatung hat den Partner wegen „groben Verstoßes“ gegen die firmeninternen Richtlinien entlassen. Man habe “Null-Toleranz“ gegenüber solchem Verhalten und werde weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten, heißt es in einer Mitteilung, die der F.A.Z. vorliegt.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Insiderskandal des früheren McKinsey-Chefs Rajat Gupta vor rund 10 Jahren. Gupta war - allerdings schon nach seinem Ausscheiden bei McKinsey - in einen großen Insiderskandal verwickelt und musste für zwei Jahre ins Gefängnis. Gupta hatte nach seiner Zeit bei McKinsey bei Goldman Sachs im Verwaltungsrat gearbeitet und einen Hedgefondsmanager mit geheimen Informationen aus dem Aufsichtsrat versorgt.