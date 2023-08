Über französische Autobahnen zu fahren kann schnell teuer werden. Diese Erfahrung machen diesen Sommer viele deutsche Urlauber. Mehr als 60 Euro werden im Auto beispielsweise für die knapp 700 Kilometer lange Strecke von Mülhausen im Elsass bis nach Marseille am Mittelmeer fällig – an reinen Mautkosten. Sprit und Verpflegung sind noch nicht einberechnet. Nur hier und da sind Zubringer und Stadtautobahnen zur Verkehrslenkung oder Strecken wie die A35 im Elsass oder die A75 in der Auvergne zur regionalen Wirtschaftsförderung von Gebühren befreit. Zum Vergleich: Die Schweizer Jahresautobahnvignette kostet umgerechnet gerade einmal 42 Euro, während für die Nutzung deutscher Autobahnen bekanntlich nur Lastwagen zur Kasse gebeten werden.

Doch die Mautkosten springen nicht nur ausländischen Touristen ins Auge, sondern sorgen auch in Frankreich in regelmäßigen Abständen für Diskussionen. So sind die Autobahnen einerseits, ver­glichen mit Deutschland, in einem tadel­losen Zustand. Es gibt deutlich weniger Baustellen, Fahrbahnschäden und gesonderte Tempolimits jenseits der obliga­torischen 130 Kilometer je Stunde, was freilich auch an der niedrigen Verkehrsdichte und geringeren Belastung durch Lastwagen liegt. Frankreich ist zen­tra­lisiert und hat schlicht weniger Ballungsräume als die Bundesrepublik. Oft lässt sich über Strecken von 100 Kilometern und mehr ohne nennenswerte Einschränkung dahingleiten. Anders als in Deutschland ist die Toilettennutzung an den Autobahnraststätten gebührenfrei.