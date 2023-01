Das Reich eines Mafioso : Der letzte Pate und sein Geld

Aktualisiert am

Seit der Verhaftung des italienischen Mafiabosses Matteo Messina Denaro wird immer klarer, dass er über erstaunliche Verbindungen in die Wirtschaft verfügte. Ein Teil des Bürgertums auf Sizilien hat ihn offenbar geschützt.

Vor Prozessbeginn gegen den Mafiaboss Matteo Messina Denaro in einem Gerichtssaal in Caltanissetta Bild: Reuters

Er war der meistgesuchte Mafioso Italiens. Seit der Verhaftung von Matteo Messina Denaro am vergangenen Montag in Palermo geht ein kollektives Aufatmen durch das Land. Italien ist nicht machtlos gegen das organisierte Verbrechen, lautet die Botschaft von Politikern und Vertretern des Sicherheitsapparates. Besonders berührt zeigte sich Staatspräsident Sergio Mattarella. Vor 43 Jahren starb sein Bruder, der Regionalpräsident von Sizilien, in seinen Armen; die Mafia hatte ihn erschossen.

Verantwortlich für den Mord wurde damals die Cosa Nostra mit ihrem Clan der Corleonesi gemacht. Denaro gilt als letzter Oberboss dieser sizilianischen Mafia. Man könne „mit meinen Opfern einen ganzen Friedhof füllen“, soll sich der Sizilianer mit Spitznamen „Diabolik“ einmal gerühmt haben. Rund fünfzig Morde werden ihm persönlich angelastet sowie die Verwicklung in Dutzende andere. Auch an den tödlichen Anschlägen auf die bekannten Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino soll er beteiligt gewesen sein.