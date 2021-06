Materialmangel : Die Angst vor dem Baustopp

Die Botschaft war unmissverständlich: „Baustellen in dieser Größenordnung beliefern wir zur Zeit nicht.“ Ein Bauherr hatte um ein Angebot für die Lieferung von 8000 Quadratmetern Fassadendämmung gebeten. Das sei mehr als ein typisches Mietshaus benötige, aber immer noch weniger als für ein ganzes Neubauquartier, sagt Fachmann Alexander Gran. Der Lieferant habe trotzdem noch nicht einmal ein Angebot geschickt. Fassadendämmung, wie alle Kunststoffprodukte, sei zur Zeit so knapp, dass nur noch kleine Mengen geliefert werden könnten.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Gran ist Gründer und Chef von Bobbie, einer digitalen Plattform, auf der Bauherren fast alle Arten von Baustoffen bestellen können. Was der Start-up-Unternehmer zur Zeit erlebt, lässt Bauunternehmern und Bauwilligen einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Ob Holz für den Dachstuhl, Styropor für die Dämmung, Rohre für die Installation oder Gipskartonplatten für den Innenausbau: Auf Baustellen ist alles knapp. Wöchentlich steigen die Preise. Wer überhaupt beliefert werden will, muss Tagespreise akzeptieren. Langfristige Zusagen gibt es kaum noch.

Problem hat sich verschärft

Der Materialmangel hat sich von April auf Mai nochmals drastisch verschärft. Die Lieferengpässe machten immer mehr Unternehmen Sorgen, berichtete das Ifo-Institut am Dienstag. Die kurze Einschätzung der Münchner Forscher ist vor allem deshalb interessant, weil sie aus einer aktuellen Umfrage entstammt.

Die bislang veröffentliche Zahlen zu Preisen waren auch schon alarmierend, sie stammten jedoch vom Statistischen Bundesamt und zeigen ein Bild von vor acht Wochen. Das Problem aber hat sich in der Zwischenzeit nicht beruhigt, sondern verschärft. Die Knappheit an Baumaterial ist so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Jedes dritte Tiefbauunternehmen sorgt sich nach der Ifo-Erhebung aktuell um die Beschaffung. Bei Hochbaufirmen – die Häuser, Fabriken und Büros errichten – hat sich der Anteil der Besorgten in einem Monat auf knapp 44 Prozent fast verdoppelt.

Auf seiner digitalen Beschaffungsplattform kann Gran jeden Tag beobachten, was das bedeutet: Der Preis von Styropor zum Beispiel habe sich seit dem vergangenen September verdoppelt, der von Bauholz in Form von Grobspanplatten sei um 70 Prozent gestiegen. „Es sind vor allem die Produkte betroffen, die nah am Rohstoff dran sind und deshalb typischerweise günstig“, sagt Gran.

„Wir erwarten auch in den nächsten Monaten keine Entspannung“

Deshalb reagiere der Markt: Lieferanten verkauften nur noch kleine Mengen, Bauherren müssten sich ihre Lieferungen „zusammenpuzzeln“. Einige gingen auch dazu über, die Materialien, die sie bekämen, auf Halde zu kaufen und zu bunkern – was die Knappheit am Markt weiter verschärft. Neben den Preisen stiegen auch die Lieferzeiten deutlich an, einige Produkte seien bei Bestellung heute erst im September lieferbar.

Die Engpässe haben nach Einschätzung von Fachleuten das Potential, die Baustellen im Sommer zum Stillstand zu bringen. „Unsere Unternehmen befürchten Baustellenstopps und Kurzarbeit“, warnte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes Ende Mai.