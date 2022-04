Twitter-Alternative : Ziehen wir jetzt alle um zu Mastodon?

Seit bekannt ist, dass Elon Musk Twitter kaufen wird, sehen sich viele Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer nach einer Alternative um. Der Name, der dabei am weitaus häufigsten genannt wird, ist „Mastodon“.

Auch bei Mastodon gibt es Usernamen mit dem @ davor, Hashtags und Trends. Man kann sich gegenseitig folgen. Das Logo ist in Blau gehalten. Ist Mastodon also nur eine billige Copycat oder eine echte Alternative zu Twitter?

Mastodon ist ein deutscher Microblogging-Dienst. Das Netzwerk wurde 2016 von dem deutschen Entwickler Eugen Rochko gegründet. Die entscheidenden Unterschiede zu Twitter werden auf den zweiten Blick deutlich: Mastodon ist dezentral und kommt ohne Werbung aus. Mastodon verspricht schon auf seiner Startseite „Soziales Netzwerken, zurück in deinen Händen“.

Mastodon ist dezentral und werbefrei

Es gibt bei Mastodon keine zentrale Plattform, sondern verschiedene Server, die von Personen oder Gemeinschaften betrieben werden. Diese auch Instanzen genannten Server laufen alle über dieselbe Software (der Quelltext ist Open-Source) und bilden zusammen ein großes Netzwerk.

Viel los ist auf der Plattform noch nicht. Der Wunsch-Username ist häufig noch frei. Die Registrierung ist simpel: Die Anmeldung läuft über eine Mail-Adresse ab, die man bestätigen muss. Die Desktop-Variante ist im Dunkel-Modus voreingestellt. Apps gibt es für iOS und Android.

Dort muss man sich für eine „Gemeinschaft“ entscheiden. Sie sollen auf „deinen Interessen, Religion oder einem allgemeinen Zweck“ basieren und heißen „troet.cafe“, „Hessen.social“ oder „meow.social“. Diese Communities bestimmen ihre eigenen Grundregeln. Die eigene Mastodon-Adresse setzt sich zusammen aus @eigenerNutzername@HeimatCommunity. Unabhängig von der Community können aber alle Nutzerinnen und Nutzer untereinander kommunizieren. Hier ähnelt Mastodon E-Mails: Ganz gleich ob man sein Konto bei Gmail, Hotmail oder web.de hat – man kann sich mit allen, die ebenfalls eine Mailadresse bei welchem Anbieter auch immer haben, austauschen. Will man den Heimat-Server wechseln, kann man seinen Account entweder umziehen oder einen zweiten Account eröffnen.

Die App möchte keinen Zugriff auf die eigenen Kontakte. Bei Clubhouse war das ein großes Problem: Um andere Nutzerinnen und Nutzer einladen zu können, musste Zugriff auf das gesamte Adressbuch gewährt werden.

Twittern heißt bei Mastodon Tröten

Was bei Twitter der Vogel ist, ist bei Mastodon der Elefant (das Amerikanische Mastodon war ein Rüsseltier mit Stoßzähnen, das mittlerweile ausgestorben ist). Twittern heißt hier Tröten – wie ein Elefant. Hier wird als nicht gezwitschert, sondern getrötet. Das Logo ist eine weiße Sprechblase mit angedeutetem Rüssel. Neue User ohne eigenes Profilbild sind keine Eierköpfe wie bei Twitter, sondern niedliche Elefanten. Es gibt allerdings keine verifizierten Nutzer. Derzeit gibt es zum Beispiel fünf „Jan Böhmermann“s.

Die Beiträge erscheinen in chronologischer Reihenfolge, kein Algorithmus nimmt Einfluss auf die Sortierung. Statt 280 kann man bei Mastodon 500 Zeichen in einem Beitrag schreiben. Unter „Föderation“ sieht man alle Nachrichten, die weltweit abgesetzt werden in Echtzeit. Beiträge können mit einem „Content Warning“-Hinweis abgesetzt werden. Die Triggerwarnung hat – anders als bei Twitter – ein festes Eingabefeld. Die Zeile kann man auch als Kurzzusammenfassung eines längeren Posts nutzen. Die Privatsphäre lässt sich bei jedem Tröt individuell einstellen: Öffentlich, also für alle sichtbar, nur für Folgende oder als Privatnachricht an nur einen User.

Retweet heißt schlicht „teilen“. Die Beiträge lassen sich mit einem Stern favorisieren. Als Twitter damals das Favorisieren per Stern durch den „Gefällt mir“-Button in Herz-Form ersetzt hat, war die Twitter-Community außer sich. Es gibt „Lesezeichen“ und damit keine Ausreden mehr, ein „Gefällt mir“ sei keine Zustimmungsbekundung sondern lediglich ein Lesezeichen.

Was gleich ist wie bei Twitter: Beiträge lassen sich nicht bearbeiten. Es gibt Hashtags (der einzige Inhalt, der sich durchsuchen lässt) und Listen. Man kann Umfragen und Bilder „tröten“.

Derzeit gibt es schon mehr als fünf Millionen Mastodon-Accounts und mehr als 3700 Instanzen. „Mastodon.social“ ist der Server des Entwickler und mit mehr als 670.000 Mitglieder der größte. Zum Vergleich: Twitter hat derzeit 217 Millionen Accounts, die täglich aktiv sein sollen.

Gründer Eugen Rochko gibt den bescheidenen, selbstreflektierten Anti-Musk angesichts des enormen Zulaufs: „Dieser Erfolg ist aufregend und furchteinflößend zugleich. Niemand bereitet dich darauf vor. Immerzu frage ich mich, ob ich alles was ich kann auch tue in der derzeitigen Situation“.

Es war im Januar 2021, als ein soziales Netzwerk einen enormen Buzz erzeugte. Damals wollten alle Social-Media-Affinen zu Clubhouse. Von der Live-Talk-App sprechen die allermeisten heute nicht mal mehr in nostalgischen Rückblicken. Bleibt Mastodon ein Hype – oder mausert sich das Mammutprojekt zu einer ernstzunehmenden Alternative zu Twitter? Mit Prognosen lagen schon viele falsch. Entscheiden dürfte sein, dass genügend Leute mitmachen, besonders einflussreiche Meinungsmacher und Prominente sowie Institutionen und Marken. Und ob das Projekt mit Spenden und Servern unterstützt wird.