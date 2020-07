Massenware Fleisch: Schlachten im Akkord

Schlachten im Akkord

Massenware Fleisch

Von Julia Löhr, Jessica von Blazekovic und Stefan Walter (Grafik)

Die Fleischindustrie stand schon oft in der Kritik. Hat Corona das Zeug, sie zu verändern? Und wieso ist der Industriezweig überhaupt in Deutschland so groß geworden?