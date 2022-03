P&O Ferries : 800 Entlassungen via Zoom: „Euer letzter Arbeitstag ist heute“

Eine Welle der öffentlichen Wut schlägt nach der plötzlichen Entlassung von 800 Seeleuten beim britischen Fährmarktführer hoch: „Meuterei auf den P&O Ferries“, titelt die Daily Mail am Freitag. „Verrat“, donnert eine andere Boulevardzeitung. Das Unternehmen, britischer Marktführer für Fährverbindungen, hatte am Vortag ohne jegliche Vorankündigung sämtlichen Besatzungsmitgliedern gekündigt – per Zoom-Videobotschaft. Die Seeleute hörten die klare Ansage: „Euer letzter Arbeitstag ist heute.“

Ohne Vorwarnung stellte P&O auch den gesamten Fährverkehr ein, die Verbindungen zwischen Dover und Calais, zwischen Hull und Rotterdam sowie auf allen anderen Strecken, auf denen sie täglich mehr als zwanzigtausend Passagiere befördern. An den Häfen stauten sich gestrandete Urlauber, Autos und Lastwagen. Bis zu zehn Tage werden keine Schiffe mehr fahren, so P&O.

Die Massenentlassung der gesamten Crews sei aufgrund von hohen Verlusten unumgänglich, schrieb P&O Ferries. Im vergangenen Jahr habe man 100 Millionen Pfund (rund 120 Millionen Euro) Defizit verbucht, welches der Mutterkonzern DP World aus Dubai aufzufangen habe. Hinter DP World – einem globalen Logistikkonzern – steht, wie britische Gewerkschaften hervorheben, die königliche Herrscherfamilie des Emirats.

Nun herrscht auf der Insel aber Entsetzen über das rüde Vorgehen. Am Donnerstag gab es auf einigen Schiffen turbulente Szenen, wie Medien berichten. P&O hatte schon billigere ausländische Ersatzmannschaften geschickt, doch die entlassenen Seeleute weigerten sich, die Fähren zu verlassen. Es kam zu „Sit-ins“. P&O hatte jedoch einen Sicherheitsdienst engagiert, um die Schiffe zu räumen. Laut Daily Mail waren es „Schläger“. Sie trugen Sturmhauben, einige Handschellen – so wurden die entlassenen Crewmitglieder von den Fähren gebracht.

Die britischen Gewerkschaften toben. „Das hat uns die Eingeweide umgedreht“, klagte Mark Dickinson von der Nautilus-Gewerkschaft. Einige jahrzehntelange Arbeiter seien Knall auf Fall rausgeworfen worden. Was passiert sei, sei „der schändlichste Akt in der Geschichte der britischen Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen“, meinte die RMT-Union der Eisenbahner, Seeleute und Transportarbeiter. Von „Gangster-Kapitalismus“ und „skrupellosen Arbeitgebern“ sprach RMT-Generalsekretär Mick Lynch. Die Gewerkschaft organisierte am Freitag Protestkundgebungen in Dover, Hull und Liverpool.

Ehemaliger Verkehrsminister: Regierung soll Corona-Hilfe zurückfordern

Selbst die Regierung war nicht vorab im Bilde über die Pläne von P&O Ferries. „Wir wurden darüber nicht zuvor informiert“, sagte ein Sprecher der Downing Street. Robert Courts, ein Tory-Minister für Seeverkehr, zeigte sich am Freitag im Parlament “offen gesagt sehr verärgert wie die Arbeiter behandelt wurden”. Dies sei völlig inakzeptabel. Labour sprach von einem nationalen Skandal. Die Opposition forderte von der Regierung aber „nicht nur Worte, sondern Taten“. Was das sein könnte, deutete am Freitag der frühere konservative Verkehrsminister Sir John Hayes an. Auf die „herzlose“ Aktion des Fährkonzerns solle die Regierung damit antworten, dass sie alle öffentlichen Corona-Hilfsgelder zurückfordere. P&O Ferries haben im Jahr 2020 rund 15 Millionen Pfund aus Hilfsprogrammen erhalten, darunter Kurzarbeitergeld und Kredite.

Einer der P&O-Direktoren, Peter Aylott, verteidigte die Massenentlassung am Freitag im Sender BBC Radio 4. „Natürlich mussten sie etwas tun.“ Mit der Entscheidung seien die übrigen 2200 Arbeitsplätze in dem Unternehmen gesichert worden. Die Pandemie sei ein externes Ereignis, das das Unternehmen nicht verschuldet habe.

Die Fährschiffgesellschaft ist in Britannien weithin bekannt und hat jedes Jahr viele Millionen Kunden. Vor Corona nutzten mehr als 10 Millionen Passagiere jährlich die Fähren. Etwa 15 Prozent der Frachtlaster auf die Insel und von der Insel weg werden auf P&O-Schiffen transportiert.

Als DP World das Unternehmen im Februar 2019 kaufte, für 322 Millionen Pfund (damals gut 350 Millionen Euro), bezeichnete der DP-Vorsitzende Sultan Ahmed Bin Sulayem die P&O Ferries als „starke Marke“. Kritiker verweisen darauf, dass P&O seinen Eigentümern noch im Jahr 2020 eine nicht gerade kleine Dividende von 270 Millionen Pfund ausbezahlte – kurz bevor die Pandemie das Geschäft weitgehend zum Erliegen brachte und P&O rund 1100 Arbeiter entließ.