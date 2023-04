Aktualisiert am

Im größten deutschen Stahlkonzern Thyssenkrupp gibt es einen überraschenden Wechsel an der Spitze. Die Vorstandsvorsitzende Martina Merz habe den Aufsichtsrat um Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Mandats gebeten, teilte der M-Dax-Konzern am Montag mit. Gleichzeitig präsentierte das Unternehmen aus Essen schon einen Nachfolger: So soll Miguel Ángel López Borrego, der aktuell Vorstandsvorsitzender des Industriezulieferungsunternehmens Norma Group ist, zum 1. Juni den Chefposten übernehmen.

An der Börse kam die Nachricht nicht gut an: Der Kurs verlor zeitweilig mehr als 8 Prozent und war damit Schlusslicht im M-Dax.

Merz führt den Vorstand von Thyssenkrupp seit 2019, erst im vergangenen Jahr war ihr Vertrag um weitere fünf Jahre bis 2028 verlängert worden. Die 60 Jahre alte frühere Bosch-Managerin war die erste Frau an der Spitze des traditionsreichen Industriekonzerns. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte sie die profitable Aufzugssparte für rund 17 Milliarden Euro verkauft, um damit die weitere Transformation von Thyssenkrupp zu finanzieren. Denn seit ihrem Amtsantritt ist sie schon auf einer Lösung nach dem Stahlgeschäft, doch ist sie damit nicht entscheidend weitergekommen.

Der Plan: Das schwankungsanfällige Geschäft mit Hochöfen und Hüttenwerken soll raus aus dem Konzern, damit der sein Kapital auf stabilere und auf Dauer einträglichere Geschäfte konzentrieren kann: Werkstoffhandel, Wälzlager für Windräder, hochwertige Schmiedeteile, Brems- und Steuerungstechnik für Autos oder Anlagen für Wasserstoff und Ammoniak. Die „Verselbstständigung“ und eine „kapitalmarktfähige Aufstellung“ sei aber auch für die Entwicklung des Stahls der beste Weg, weil sie neue Möglichkeiten für Partnerschaften und die Finanzierung eröffne, versicherte Merz immer wieder.

Auf der Arbeitnehmerseite wurde die Abspaltung immer mit Skepsis verfolgt, die rund 26.000 Beschäftigten der Sparte vertrauen eher auf den Konzernverbund als auf einen Investor von außen. Dazu sind viele Namen im Gespräch, vom Finanzinvestor CVC über verschiedene Interessenten etwa aus Brasilien. Die Mitarbeiter haben einige Richtungswechsel mitgemacht, schon vor mehr als 20 Jahren stand ein Börsengang für die Stahlsparte zur Debatte, zwischenzeitlich scheiterte eine geplante Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata und auch spätere Kontakte mit Konkurrenten wie Liberty Global liefen ins Leere.

Mehrere Geschäftsfelder entwickelten sich schwächer als erwartet

Immer wieder wird selbst über eine deutsche „Stahl AG“ spekuliert, also eine Allianz mit der Salzgitter AG. Wohin es nun geht, ist noch völlig offen, nur zieht sich die Debatte schon lange hin. So stieg auch der Druck auf Merz. Denn nicht nur beim Stahl lahmte es, auch die geplante Abspaltung der Marineaktivitäten und der Börsengang der Wasserstoffgesellschaft Nucera entwickeln sich zu einer Hängepartie. Merz selbst musste zugeben, dass das Umsetzungstempo hinter ihren Erwartungen zurückblieb.

Gleichwohl wurde der Vorstand auf der Hauptversammlung im Februar mit 99 Prozent der Stimmen entlastet, die Kapitalseite und allen voran die Großaktionärin Krupp-Stiftung stand immer klar an der Seite der Vorstandschefin. Kritisiert wurde auch nicht die Ausrichtung insgesamt, dafür aber das Tempo.

Auch unter dem neuen Chef Borrego soll die Strategie beibehalten werden. „Mit ihm an der Spitze werden wir den Weg der Transformation auf Basis der entwickelten strategischen Linien fortführen“, ließ sich der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm in einer Mitteilung zitieren. „Das ist herausfordernd, aber notwendig. Denn der Umbau von Thyssenkrupp ist noch nicht abgeschlossen.“ Russwurm bedankte sich bei der scheidenden Vorstandsvorsitzenden.

Bedauern kam von der Krupp-Stiftung

Auch die Krupp-Stiftung bedauerte in einer Stellungnahme den Rückzug von Merz. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Thyssenkrupp mit dem von ihr eingeschlagenen strategischen Kurs nachhaltig wettbewerbs- und langfristig dividendenfähig werden kann“, sagte die Kuratoriumsvorsitzende Ursula Gather. Merz selbst betonte, dass „wesentliche strategische Weichenstellungen“ erfolgt seien. „In der jetzt anstehenden Phase stehen finanzielle Expertise und die weitere Verbesserung der Performance im Vordergrund“, sagte Merz. „Da sind zusätzliche kaufmännische Kompetenzen sicher nützlich.“

Dafür wolle sie im Interesse des Konzerns den Weg öffnen. Borrego und der Aufsichtsratsvorsitzende Russwurm kennen sich aus ihrer Zeit bei Siemens, der Manager war einst Spanien-Chef von Siemens. Bis zum vergangenen Herbst war er „Chairman“ des Windturbinenherstellers Siemens-Gamesa.

Nachdem Siemens Energy die Kontrolle über den Konzern übernahm, löste dessen Vorstandschef Christian Bruch ihn ab. Borrego hat sein Abitur in Hessen gemacht und zunächst in Mannheim studiert, der Spanier spricht gut deutsch. An die Spitze des Zulieferers Norma ist er erst Anfang Januar zeitlich befristet aus dem Aufsichtsrat gewechselt.