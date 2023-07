Aktualisiert am

Was Deutschland droht, wenn die Boomer in Rente sind

Demographie : Was Deutschland droht, wenn die Boomer in Rente sind

Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den nächsten zehn Jahren vollends in Rente. Welche Folgen hat der demographische Wandel? Droht der jungen Generation eine Überlastung? Ein Gastbeitrag.

Junge Leute, die sich derzeit auf den Eintritt in den Arbeitsmarkt vorbereiten, sind Angehörige geburtenschwacher Jahrgänge. Auch ihre Eltern zählten ganz überwiegend schon zu den Jahrgängen, die als geburtenschwach eingestuft werden.

Der ausgeprägte Geburtenrückgang, der in West- und Ostdeutschland völlig parallel Mitte der 1960er-Jahre einsetzte, geht damit in eine zweite Runde. Gleichzeitig verlassen die letzten Babyboomer in den nächsten zehn Jahren den Arbeitsmarkt. Für angehende Erwerbspersonen bietet diese Situation Chancen, aber auch große Risiken.

Chancen ergeben sich für junge Leute aus der zunehmenden Knappheit von Arbeitskräften, die sich bislang vor allem durch Engpässe bei bestimmten Berufen und Qualifikationsstufen bemerkbar macht. Auf Sicht kann sie sich zu einem allgemeinen Fachkräftemangel auswachsen.