Ehemaliger Bankenchef : Martin Pucher und seine gekauften Freunde im Burgenland

Aktualisiert am

Martin Pucher hat es geschafft, über Jahrzehnte zu betrügen. Einer der größten Wirtschaftskrimis in Österreich ist ungelöst. Eine Spurensuche.

Biographien lassen sich manchmal mit Episoden aus der Kindheit erklären. So dürfte auch die kriminelle Laufbahn Martin Puchers verständlicher werden. Es waren die Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen der heute 64 Jahre alte ehemalige Bankmanager und Fußballfunktionär im burgenländischen Mattersburg aufwuchs. Kinder spielten damals gerne auf der Straße Fußball. Dabei hatte der kleine Martin das Nachsehen. In der Auswahl für die jeweilige Mannschaft war er wenig begehrt, wie es ein Mattersburger berichtet. Für einen Jungen kann das eine Kränkung sein, die sein Leben bestimmt.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Um die Gunst anderer Kinder musste Martin buhlen. Früh hat er herausgefunden, dass er sie gewinnen konnte, wenn er ihnen Essbares schenkte. Diese Erfahrung scheint ihn geprägt zu haben: Menschen sind käuflich.