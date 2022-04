Abhängigkeit von Russland : Söder fordert Atom-Laufzeitverlängerungen

CSU-Chef Markus Söder fordert eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken in Deutschland. Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Ausbau der Erneuerbaren Energien seien richtig, um sich relativ schnell unabhängig zu machen von russischen Energien. „Aber es wäre töricht, jetzt aus der Kernenergie auszusteigen“, sagte der bayerische Politiker im ZDF Morgenmagazin. Habeck bringt am Mittwoch seine Pläne zum Ausbau der Ökoenergie in das Kabinett der Regierung und stellt diese später auch vor.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen droht nach dem von ihrer Behörde gerade vorgeschlagenen Importstopp von Kohle auch ein Ölembargo gegen Russland an. Vor dem Europäischen Parlament sagte sie: „Diese Sanktionen werden nicht unsere letzten Sanktionen sein.“ Und sie fügte hinzu: „Jetzt müssen wir uns Öl anschauen und die Einnahmen, die Russland aus fossilen Brennstoffen bezieht.“ Ähnlich äußerte sich auch EU-Ratspräsident Charles Michel. „Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden.“

Ifo-Präsident für Gas-Parallelstrukturen

Der Präsident des ifo-Wirtschaftsforschungsinstituts Clemens Fuest wirbt dafür, Alternativen zu russischem Gas aufzubauen. „Wir brauchen Parallelstrukturen, um Gasimporte aus Russland in künftigen Krisen falls notwendig schnell und zu tragbaren Kosten unterbrechen zu können“, schreibt er in einer neuen Analyse. Dies sei aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen einem vollständigen Ausstieg aus russischem Gas vorzuziehen, unabhängig davon, ob die Importe während des Krieges unterbrochen werden.

Zur aktuellen Energieembargo-Diskussion äußerte er: „Falls es überhaupt sinnvoll ist, Gasimporte aus Russland einzustellen, dann sofort.“ Und weiter: „Ob wir 2024 diese Importe beenden wollen, wie die Bundesregierung jetzt plant, erscheint heute sehr zweifelhaft. Nach dem Ende des Ukraine-Krieges erscheint es sowohl im Hinblick auf Kosten der Energieversorgung als auch strategisch klüger, weiter Gas aus Russland zu importieren, aber gleichzeitig Parallelstrukturen zur Verfügung zu haben, unter anderem Häfen für Flüssiggas und andere neue Bezugsquellen, damit man bei Bedarf schnell auf russisches Gas verzichten kann.“

Dies solle EU-weit koordiniert werden und führe letztlich zu einer Gasversorgung, „die teurer ist als bisher, aber eben auch deutlich sicherer“. Damit, so Fuest, würde aus der heutigen beidseitigen Abhängigkeit zwischen EU und Russland eine Abhängigkeit Russlands von der EU und damit eine unter strategischen Aspekten bessere Situation für die EU. Ein dauerhafter Abbruch der Gasimporte beende zwar die Abhängigkeit der EU von den Importen, es entfalle aber auch die Möglichkeit, auf Russland Druck auszuüben. Ob Russland bereit wäre, sich in diese einseitige Abhängigkeit zu begeben, sei eine offene Frage.

Bayerns Ministerpräsident Söder wiederum plädierte dafür, die Atommeiler zumindest noch einige Jahr am Netz zu belassen und so Millionen Menschen mit Strom versorgen. Es sei zwar möglich, sich rasch von Öl und Kohle aus Russland unabhängig zu machen. Von Gas gehe das aber nicht. „Dann würde unsere Wirtschaft massiven Schaden nehmen, ich glaube sogar teilweise zusammenbrechen und für Millionen von Deutschen eine echte soziale Armutsfalle entstehen können“, sagte Söder.

Der Hauptteil des Erdgasverbrauchs liegt in der Industrie und den Haushalten in Deutschland, die zusammen zwei Drittel im vergangenen Jahr ausgemacht haben. So wird jede zweite Wohnung mit Gas beheizt. Hierfür wäre Atomkraftwerke kein Ersatz. In der Stromerzeugung lag der Anteil zuletzt bei 13 Prozent. Im vergangenen Jahr steuerten die sechs Atomkraftwerke in Deutschland 13 Prozent zur Stromerzeugung bei. Nach der Abschaltung von drei Atomkraftwerken zum Jahresende dürfte sich auch der Anteil zur Stromerzeugung halbieren. Die drei restlichen Anlagen sollen ebenfalls zum Jahresende 2022 abgeschaltet werden.

Man müsse sich auf die Energiequellen konzentrieren, die bereits vorhanden sind. „Das Abschalten der Kernenergie ist ein schwerer Fehler.“ Söder kündigte an beim Ausbau der Windenergie in Bayern zulegen zu wollen. „Wir werden Ausnahmen schaffen, um deutlich mehr Wind zu bekommen - mindestens 500 Windräder.“