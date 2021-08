Princeton-Ökonom Brunnermeier : „Kleine Krisen müssen wir vielleicht zulassen“

Aktualisiert am

Markus Brunnermeier ist Ökonom an der renommierten Universität Princeton. Im Interview spricht er über die Häufung großer Krisen, die Illusion von Sicherheit und Politiker als Krisenmanager.

Markus Brunnermeier, 52, forscht seit Jahren in den Vereinigten Staaten. Sein neues Buch „Die resiliente Gesellschaft“ erscheint am 16. August im Aufbau Verlag. Bild: Getty

Herr Brunnermeier, Deutschland erlebt eine Krise nach der anderen – und es wirkt nicht so, als seien wir gut vorbereitet. Sind wir zu sorglos geworden?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Es fällt schwer, alle Gefahren vorherzusehen. Manchmal schützt man sich vor Risiken, die gar nicht eintreten – und manchmal geschehen Dinge, an die man gar nicht gedacht hat. Deshalb unterscheide ich zwischen Robustheit und Resilienz: Oft ist es besser, wenn man sich nicht gegen alle Schocks lehnt, das wäre Robustheit. Resilienz ist wichtiger: Sie sorgt dafür, dass Krisen nicht so schlimm werden und man sich schnell wieder davon erholen kann. So deckt man ganz unterschiedliche Krisen ab.