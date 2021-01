Pilze gegen Depressionen? : It’s magic!

Christian Angermayer hat vor sechs Jahren seinen ersten Trip mit Magic Mushrooms gemacht. Das Erlebnis lässt ihn nicht los. „Das war das Bewegendste in meinem ganzen Leben“, sagt der 42 Jahre alte Oberpfälzer. Das will etwas heißen. Denn Angermayer hat einiges erlebt, seit er mit 14 Jahren an der Börse anfing zu spekulieren, mit 20 sein erstes Unternehmen gründete, viele weitere folgen ließ und heute Miteigentümer von mehr als 70 Unternehmen ist.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Das ist keine Partydroge, das ist ein tiefes spirituelles Erlebnis“, sagt Angermayer. Sehr anstrengend. Mehrere Stunden. Inklusive großer Dosis Selbsterkenntnis und der Zutageförderung tiefsitzender Ängste und Traumata. „Das ist alles, nur keine Party. Das willst du nicht mehr als einmal im Jahr erleben.“