Geschlechtergerechtigkeit : Männer kosten ein Vermögen

Man findet ihn mittlerweile in jeder noch so kleinen Buchhandlung: den meist pink gehaltenen Büchertisch mit einem Repertoire feministischer Kampfliteratur, der sich unter dem Gewicht regelrecht biegt. Bei so viel Lesestoff könnte man meinen, Deutschland wisse langsam Bescheid über Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit, zum Feminismus sei alles gesagt. Doch offensichtlich haben die vielen Bücher nicht die erhoffte Wirkung. Im Bundestag sitzen aktuell knapp 35 Prozent Frauen, nur neun Prozent der Städte und Gemeinden in Deutschland haben eine Bürgermeisterin. Der Frauenanteil in den 40 Dax-Vorständen beträgt 20 Prozent, und sogar nur ein einziger der 40 Dax-Konzerne wird von einer Frau geführt. Von Geschlechtergerechtigkeit keine Spur.

Für Boris von Heesen ist klar: Die Männer sind schuld daran. Mit ihrem toxisch männlichen Verhalten schaden sie von Heesen zufolge allen: den Frauen, sich selbst und der Gesellschaft. Und das kostet allein in Deutschland mindestens 63 Milliarden Euro im Jahr.

Boris von Heesen hat Betriebswirtschaftslehre studiert und das Onlinemarktforschungsinstitut Speedfacts gegründet. Heute ist er Vorstand eines Jugendhilfeträgers, arbeitet als Männerberater und hat ein Buch geschrieben. Der Titel: „Was Männer kosten“. Darin hängt er dem Pa­tri­archat ein Preisschild um. Von Heesen zeigt, welche Kosten Männer mit ihrem typisch männlichen Verhalten verursachen. Ist das nicht arg polemisch? „Natürlich ist das ein Marketingtrick“, räumt der Autor ein. Aber manchmal müsse man eben den Finger in die Wunde legen, um Veränderungen anzustoßen.

Die meisten Suchtopfer sind männlich

Von Heesen geht es nach eigener Auskunft primär darum, den Männern zu helfen. Er will sie von ihrem toxischen, für sie selbst und andere schädlichen Verhalten befreien. Wenn man damit gleichzeitig der Bundesrepublik Kosten in Milliardenhöhe ersparen und für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sorgen kann, umso besser.

Bei seiner Berechnung geht von Heesen so vor, wie es Lebensversicherungen machen: Er sieht sich die Ursachen für bestimmte volkswirtschaftliche Kosten und die dazugehörigen Geschlechterverhältnisse an – und berechnet dann die Differenz. Ein Beispiel: Zwar sind sowohl Männer als auch Frauen von Alkoholsucht betroffen. Doch das Geschlechterverhältnis klafft weit auseinander: 73 Prozent der Opfer von Alkoholmissbrauch sind der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zufolge männlich, nur 27 Prozent sind weiblich. Insgesamt kostet Alkoholmissbrauch die Steuer- und Beitragszahler im Jahr rund 57 Milliarden Euro. Das Geld geht dafür drauf, dass Alkoholsüchtige häufiger krank und pflegebedürftig sind, schwerer Arbeit finden oder gar nicht mehr arbeiten können und vom Staat unterstützt werden müssen.

Von Heesen nimmt die Gesamtkosten der Alkoholsucht und legt sie getreu dem genannten Geschlechterverhältnis auf Männer und Frauen um. Dann zieht er den Teilbetrag, der auf die Frauen entfällt, von der Summe ab. Übrig bleiben 26,2 Milliarden Euro. So viel mehr als die weibliche Trunksucht kostet nach von Heesens Rechnung die männliche.