Aktualisiert am

„Was die Mädchen am meisten brauchen, ist Wertschätzung“

Fachkräftemangel : „Was die Mädchen am meisten brauchen, ist Wertschätzung“

Unternehmen schmerzt der Fachkräftemangel in Technik und Informatik sehr. Sie brauchen mehr Frauen. Die müssten schon in der Schule intensiv gefördert werden – zeitweise auch ohne Jungs.

Auf Schülerinnen wie Jenny Kotkowskij ruht die Hoffnung deutscher Industrieunternehmen. Die suchen immer dringender Nachwuchs in Technik und Informatik und sehen es als großes Problem, dass sich so wenige junge Frauen für eine Ausbildung oder ein Studium in diesen Bereichen entscheiden.

Lisa Becker Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Die 18 Jahre alte Jenny, die als Leistungskurse Chemie und Biophysik gewählt hat und gerade die elfte Stufe abschließt, und manche ihrer Mitschülerinnen können sich hingegen gut vorstellen, später im Bereich Mint (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu arbeiten.

Jenny besucht in Schweinfurt das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, das einen starken Mint-Schwerpunkt aufweist. Auch dort zeigt sich das typische Muster: Die Jungen sind mit zwei Dritteln in der Überzahl, und es wählen überproportional viele Mädchen den sprachlichen Zweig.