Vorstoß Macrons : Angriff auf die Schulden-Grenze

Frankreichs Forderung nach einer Auflockerung der Schuldenregeln des europäischen Maastricht-Vertrages ist in Deutschland auf Kritik gestoßen. Präsident Emmanuel Macron hatte in einem Interview mit der Zeitschrift „Economist“ gefordert, die Defizitgrenze von 3 Prozent des Bruttoninlandsproduktes zu überdenken. „Europa ist 2010 nicht wegen zu niedriger, sondern wegen zu hoher Schulden in die Krise geraten. Einige Mitgliedstaaten haben jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt“, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Eckhardt Rehberg, der F.A.Z. Die Vorgaben des Stabilitätspakts müssten strikt eingehalten werden.

Macron findet, dass die Defizitregel des Maastricht-Vertrages „aus einem anderen Jahrhundert“ stammt, sie sei angesichts der steigenden Investitionen in Zukunftstechnologien in China und den Vereinigten Staaten nicht mehr haltbar. „Wir brauchen mehr Expansion, mehr Investitionen“, sagte Macron und zählte zu den veralteten Regeln auch die Grenze der EU-Ausgaben von einem Prozent des europäischen Bruttosozialprodukts. Macron forderte Deutschland dabei implizit auf, mehr zu investieren.

Demgegenüber wies Unionssprecher Rehberg darauf hin, dass die öffentlichen Investitionen in Deutschland auf einem Rekordniveau von 80 Milliarden Euro im Jahr lägen. Mit dem Klimaschutzplan kämen weitere Investitionen von insgesamt 54 Milliarden Euro bis 2023 hinzu. „Wir haben in Deutschland kein Finanzierungsproblem bei den Investitionen, sondern ein Umsetzungsproblem. Schuldenmachen würde das Problem nicht lösen“, betonte der CDU-Politiker. Viel Geld bleibe liegen, weil es nicht abgerufen werde. „Wir müssen diese Hürden beim Abfluss der Mittel abbauen. Die Planungszeiten sind zu lang, die Standards für öffentliche Aufträge zu hoch, die Kapazitäten in der Wirtschaft nicht ausreichend.“

„Politiker sind keine Buchhalter“

FDP-Fraktionsvize Christian Dürr gestand Macron zu, mit Ambitionen über die Zukunft Europas nachzudenken, die der Bundesregierung völlig abhandengekommen seien. Bei der Frage, ob sich Wachstum durch mehr Staatsschulden kaufen lässt, unterschieden sich jedoch die deutschen und französischen Politiktraditionen. „Wirksame Budgetrestriktionen stehen in keinem Widerspruch zu ambitionierten Reformen und sie schützen zukünftige Generationen“, sagte er der F.A.Z.

Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire unterstützte am Freitagmorgen in Brüssel den Vorstoß Macrons. Die Debatte sei richtig, „es sollte Ausnahmen geben bei Themen, die für die Zukunft Europas unverzichtbar sind“. Dazu zählte er Investitionen in Künstliche Intelligenz, Energiespeicherung, Digitalisierung und die Klimawende. Frankreich werde aber an seiner Haushaltskonsolidierung festhalten. Paris drückte sein Defizit 2018 unter die Maastricht-Grenze von 3 Prozent und will nach einem temporären Überschreiten aufgrund einer Unternehmenssteuerreform 2020 wieder von 3,1 auf 2,2 Prozent kommen.

Le Maire forderte, dass die EU sich im Konkurrenzkampf der Weltmächte behaupten müsse. Dies ginge nur durch eine ambitionierte Industriepolitik mit staatlicher Förderung sowie mit dem Aufbau europäischer Champions, die nicht von der europäischen Wettbewerbspolitik verhindert werden dürften. Zum Drei-Prozent-Kriterium sagte Le Maire: „Politiker sind keine Buchhalter, wir sind politisch verantwortlich“. Den jüngsten Vorstoß zur Bankenunion von Finanzminister Olaf Scholz lobte der Minister.

„Auch Deutschland investiert ja bekanntlich Rekordsummen“

Die Bundesregierung vermied in der Öffentlichkeit indes eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorstoß aus Paris. Man kommentiere üblicherweise einzelne Äußerungen nicht, sagte ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf Nachfrage. Ausweichend fügte er noch an, Investitionen seien generell wichtig, darüber seien sich alle in der EU einig. „Deshalb bauen wir die Investitionen auf allen Ebenen aus. Auch Deutschland investiert ja bekanntlich Rekordsummen.“

Auch die EU-Kommission, die bisher über die Einhaltung des Maastricht-Vertrags wachen soll, verweigerte am Freitag auf Nachfrage jeden Kommentar. Auf jeden Fall haben Forderungen nach Ausnahmen vom Drei-Prozent-Referenzwert in Brüssel eine lange Geschichte. Immer wieder verlangten unterschiedliche Länder Sonderbedingungen, meist mit Erfolg.

Die 1997 beschlossene Verordnung über den EU-Stabilitätspakt ist mehrfach geändert und der Pakt dadurch aufgeweicht worden. Schon immer zulässig waren zusätzliche Staatsausgaben bei Naturkatastrophen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen. Deutschland setzte 2005 durch, dass auch besondere ökonomische Phänomene wie die Folgen der deutschen Einheit berücksichtigt werden können. Seither ist das einschlägige Regelwerk für den Pakt weiter flexibilisiert worden. Der scheidende EU-Wirtschaftskommissar, der Franzose Pierre Moscovici, spricht deshalb gerne von „flexiblen“ und „intelligenten“ Regeln. Le Maire sagte, er wolle nicht den Maastricht-Vertrag ändern, sondern seine Verordnungen. So lief es auch schon in der Vergangenheit.