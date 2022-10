Pläne der Bundesregierung : So sieht der Atomausstieg à la Scholz aus

Was folgt aus der Atom-Ansage des Bundeskanzlers?

Nach den wochenlangen Diskussionen, welche Atomkraftwerke (AKW) wie lange weiterlaufen sollen, hat Olaf Scholz (SPD) angeordnet: Das Wirtschafts- und das Umweltministerium müssen die Voraussetzung dafür schaffen, dass die drei verbliebenen Atomkraftwerke nicht zum Jahresende abgeschaltet werden, sondern bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können. Paragraf 7 des Atomgesetzes, in dem die Abschaltreihenfolge geregelt ist, soll entsprechend ergänzt werden. Der Gesetzesentwurf dazu ist bereits fertig und soll an diesem Mittwoch vom Kabinett beraten werden. Danach befasst sich der Bundestag damit. Eine Mehrheit dort gilt als wahrscheinlich. Unter den Grünen gibt es zwar viel Kritik. Aber auch die Fraktionsspitze der Grünen wirbt inzwischen für ein Ja zu der Änderung. Läuft alles nach Plan, könnte die Sache bis Ende November durch sind. Eine Zustimmung des Bundesrats ist laut Regierungskreisen nicht erforderlich.

Wie wichtig sind die drei AKW für die Energieversorgung?

Es geht um die Atomkraftwerke Isar 2 von Preussen-Elektra / Eon in Bayern, Neckarwestheim von EnBW in Baden-Württemberg und um Emsland von RWE in Niedersachsen. Im ersten Halbjahr 2022 trugen die drei Anlagen etwa 6 Prozent zur deutschen Bruttostromerzeugung bei, mehr als zum Beispiel Wind auf See. Die Betreiber hatten sich darauf eingestellt, dass die Meiler Ende des Jahres herunterfahren. Mit den vorhandenen Brennstäben kann zwar noch weiter Energie erzeugt werden, aber weniger als während der regulären Laufzeit. Im Durchschnitt wird während des sogenannten Streckbetriebs mit 75 Prozent der Kapazität gerechnet, was etwa 4 Prozent der gesamten deutschen Stromproduktion entspräche.

Was sagen die Netzbetreiber?

In ihrem jüngsten Stresstest hatten die Übertragungsnetzbetreiber empfohlen, alle vorhandenen Atomkapazitäten weiter zu nutzen, wie der Vorstandsvorsitzende des Konzerns 50 Hertz , Stefan Kapferer, am Dienstag gegenüber der F.A.Z. noch einmal verdeutlichte: „Wir Übertragungsnetzbetreiber haben im Stresstest klar gesagt, dass alle drei Kernkraftwerke im kommenden Winter im Streckbetrieb weiterlaufen sollten. Genau das kommt jetzt, und insofern entspricht die Entscheidung des Bundeskanzlers unseren Empfehlungen.“ Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollte ursprünglich nur Isar 2 und Neckarwestheim weiter nutzen, und das auch nur in einer Einsatzreserve und nicht in dem jetzt von Scholz angeordneten Leistungsbetrieb. Kapferer warnt aber auch: „Es bleibt die große Frage, was im nächsten Winter 2023/2024 passiert. Dann stehen uns die drei Kernkraftwerke nicht mehr zur Verfügung, weshalb wir jetzt eine ambitionierte und schnelle Ausbauinitiative für erneuerbare Energien brauchen.“

Was bedeutet das für die AKW-Betreiber?

Sie haben jetzt Planungssicherheit. Guido Knott, Vorsitzender der Geschäftsführung des Isar-2-Betreibers Preussen-Elektra, begrüßte am Dienstag die Entscheidung von Scholz: „Wir erwarten jetzt eine zügige gesetzliche Umsetzung und werden unsere Vorbereitungen auf einen Weiterbetrieb fortsetzen.“ Für Isar 2 bedeute das, die Anlage Ende dieser Woche herunterfahren, um rechtzeitig vor dem Jahresende die sogenannten Druckhalterventile zu warten. „Damit leisten wir unseren Beitrag zur Versorgungssicherheit“, so Knott. Allerdings könnte es noch Diskussionen über die Kosten geben. Als der Plan noch war, dass die Kraftwerke sich nur für ein mögliches Einspringen in Reserve bereithalten sollen, hatte der Bund den Unternehmen zugesagt, die Kosten für die Vorbereitungen zum Weiterbetrieb zu übernehmen. Nun, da die AKWs in jedem Fall weiterlaufen, also Strom produzieren und verkaufen sollen, ist davon kein Rede mehr. Theoretisch wäre denkbar, dass die Unternehmen dem Bund damit drohen, die Kraftwerke dann doch zum Jahresende abzuschalten. In der Bundesregierung wird diese Gefahr aber als gering eingestuft – die Gewinnmargen auf dem Strommarkt seien schließlich hoch, der Weiterbetrieb lohne sich.