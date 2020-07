Waffenhersteller : Machtkampf um Heckler & Koch beendet

Aktualisiert am

Heckler & Koch hat einen neuen Eigentümer. Nach fast zwei Jahren Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium hat die in Luxemburg ansässige Finanzholding Compagnie de Développement de l’Eau (CDE) das Sagen bei dem Mittelständler mit über 900 Mitarbeitern. Die CDE, hinter der der französische Investor und Fondsmanager Nicolas Walewski steckt, stockte ihren Anteil von 5,1 Prozent auf nun rund 60 Prozent auf, wie die Finanzholding mitteilte. Sie ist schon seit 2015 im Unternehmen Heckler& Koch engagiert, bei dem bislang der deutsche Finanzinvestor Andreas Heeschen die Mehrheit hielt. Zogen Waleswski und Heeschen zuerst gemeinsam an einem Strang, entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Zwist zwischen den beiden Männern. Der wurde zuletzt auf der Hauptversammlung des Unternehmens, das mit einem Minianteil an der Börse notiert ist, offen ausgetragen.

Heeschen hatte sich im vergangenen Dezember gegen den Widerstand der CDE-Vertreter in den Aufsichtsrat wählen lassen. Gegen diesen und andere Beschlüsse der Versammlung klagt die CDE vor dem Landgericht Stuttgart. Die Anfechtungsklage bleibe bestehen, teilte ein Sprecher der Finanzholding mit. An sie hatte Heeschen einst 10 Millionen Aktien für ein Darlehen verpfändet. Die CDE bekam nun die Aktien. Ihr Verwaltungsratsmitglied Walewski betonte in einer Mitteilung: „H&K ist und bleibt ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Oberndorf.“ Das ist offenkundig eine wichtige Zusage für das Bundeswirtschaftsministerium gewesen. Aus dem Hause von Peter Altmaier (CDU) hieß es, die Bundesregierung habe bei ihrer Zustimmung sichergestellt, „dass die wesentlichen Sicherheitsinteressen Deutschlands gewahrt werden“.

Ausschreibung für neue Sturmgewehre für die Bundeswehr

Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, sagte, es sei nun zu hoffen, dass das Unternehmen zur Ruhe komme. Es sei ein wichtiger Lieferant für die deutsche Polizei und die Bundeswehr. Es sei gut, dass eine europäische Lösung gefunden worden sei. Immens wichtig für Heckler&Koch ist eine mindestens 250 Millionen Euro schwere Ausschreibung für neue Sturmgewehre bei der Bundeswehr. Das von dem Mittelständler hergestellte Standardgewehr G36 soll ausgemustert und gegen eine moderne Variante ersetzt werden. Heckler & Koch scheint gute Karten zu haben, die Konkurrenten Sig Sauer und Rheinmetall (mit Steyr Mannlicher) sind aus dem Rennen ausgestiegen.

Der Wettbewerber Haenel aus Suhl in Thüringen ist nach früheren Angaben wohl noch dabei, Branchenkenner räumen ihm aber nur geringe Chancen ein. Das Unternehmen ist seit jeher einer der wichtigsten Lieferanten der Bundeswehr. Dort ist man nach einem Bericht des „Spiegels“ unzufrieden mit der Waffenschmiede. Bei einer Bestellung von 1705 Gewehren vom Typ G95K für das Kommando Spezialkräfte (KSK) beklage das Verteidigungsministerium in einem vertraulichen Bericht von Mitte Juni einen „Lieferverzug von aktuell acht Monaten wegen Qualitätsmängeln in der Serienfertigung beim Hersteller“.

Ein Sprecher von Heckler & Koch sagte am Wochenende: „Richtig ist, dass es etwas länger gedauert hat als von uns ursprünglich geplant, um die Forderungen des KSK an die Waffe umzusetzen. Über die Ursachen der Verzögerung stehen wir im Dialog mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr. Aber, um es nochmals zu betonen: Es gibt kein Problem mit der Waffe.“ Es werde von einer Auslieferung der Waffen an das KSK im Laufe des zweiten Halbjahres ausgegangen. Im Jahr 2015 hatten das Wehrressort und das Unternehmen vor Gericht über das G36 monatelang gestritten. Die Justiz bescheinigte dem Unternehmen damals, dass das Sturmgewehr keine Mängel habe.

Nur Waffen an nichtkorrupte Nato-Staaten

Vorstandschef Jens Bodo Koch sagte nun, Heckler & Koch habe „ein großes Interesse an klaren und stabilen Eigentümerverhältnissen“. Mit einem finanzstarken und langfristig orientierten Mehrheitseigner sei die wirtschaftliche Stabilität von H&K nun langfristig gegeben. Er treibt den neuen Kurs voran, den bereits sein Vorgänger angestoßen hatte.

2016 legte die Firma eine Grüne-Länder-Strategie fest. Die besagt, dass sie nur Waffen in demokratische und nichtkorrupte Nato-Staaten oder Nato-nahe Staaten verkaufen darf. Die Türkei, Brasilien und Indien fielen dadurch aus dem Kundenportfolio. Nach mehreren Verlustjahren machte der Mittelständler 2019 erstmals wieder einen kleinen Gewinn. Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte der hochverschuldete Waffenhersteller seinen Umsatz überraschend deutlich um 16 Prozent auf 67,6 Millionen Euro steigern.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug zwischen Januar und März 11,9 Millionen Euro nach 3,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zur wirtschaftlichen Entwicklung bei dem Unternehmen teilte die CDE auf Anfrage mit: „Damit es seine Potentiale voll erschließen kann, ist es jetzt wichtig, die finanzielle Gesundung voranzutreiben und Investitionen in Zukunftstechnologien zu ermöglichen. Dabei werden wir die H&K AG auch künftig nach Kräften unterstützen.“ Wie finanziell abhängig die Waffenschmiede von CDE ist, zeigt ein Blick in den Geschäftsbericht für das Jahr 2019. Im Jahr 2018 habe sie zwei unbesicherte Überbrückungskredite in Höhe von insgesamt 80 Millionen Euro gegeben mit einer Laufzeit bis Juli 2023. Ende 2019 hatte die Schuldenlast bei dem Mittelständler bei 237 Millionen Euro gelegen.