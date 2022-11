Zukunft der Asienwirtschaft : Machtkampf um die China-Interessen deutscher Konzerne

Die 17. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK), die jetzt in Singapur zusammentritt, ächzt unter Spannungen. Vordergründig geht es um eine Strategie für den Wachstumsmarkt Asien. Hinter den Ku­lissen aber tobt ein Machtkampf um die China-Positionierung und die Geschäftsin­ter­essen der fünf deutschen Großinvestoren, auf die ein Drittel aller Direktinvestitionen aus der EU in China entfallen: BASF, Volkswagen, Daimler, BMW und Siemens. Sie fühlen sich vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nicht vertreten, da der eine kritischere Haltung gegenüber der Volksrepublik an den Tag legt.

Nach den Erfahrungen mit der eisernen Faust Pekings und der selbstverschuldeten Abhängigkeit von russischem Gas geht es am Ende um die Frage, wie in einer aggressiveren Welt Großrisiken durch überzogene Abhängigkeiten vermieden werden können. Sie lauern an beiden Enden der Handelskette: in dem Vertrauen auf wenige Lieferanten, etwa beim Einkauf seltener Erden oder von Halbleitern. Sie drohen aber auch in der Abhängigkeit von Märkten, die eine solche Größe erreicht haben, dass sie unverzichtbar werden. Beides macht erpressbar. Nur schlechte Kaufleute liefern sich einem Markt oder einem Lieferanten aus.

Russland und China lassen sich nicht einfach ersetzen

Die Beispiele sind erdrückend: In ihrem Drang, das relativ günstige Gas Russlands und die hohen Gewinne in China abzuschöpfen, haben es sich auf den kurzfristigen Erfolg gepolte, angestellte Manager zu einfach gemacht. So wird der Führung des Chemieriesen BASF die Fehlentscheidung noch Jahre anhängen, seinen Gewinn durch eine riskante Einkaufsstrategie in Russland aufgeblasen zu haben. Unterschätzt hat die Wirtschaft auch Pekings Machtstreben, das womöglich in einem Angriffskrieg gegen Taiwan mündet. Nach der Katastrophe um Russland darf aber nicht auch noch das China-Engagement der deutschen Unternehmen gefährdet werden, so schmerzhaft dies für Menschenrechtler ist. Gegen den Sturm, der dann losbräche, wären die Folgen der selbstgewählten Abhängigkeit von russischem Gas eben doch nur eine herbstliche Böe gewesen.

Es bleibt nur, dass Politik und Wirtschaft ihre Flügel spreizen: Russland und China lassen sich nicht einfach ersetzen. Und doch lautet die Lehre aus den Debakeln, neue Partnerländer auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Jene, die – wie zum Beispiel Indonesien oder Indien – bislang neben China verblassten, könnten angesichts wachsender Risiken in der Volksrepublik attraktiver erscheinen.

Viele der möglichen neuen Zielmärkte sind zäh. Es grassieren Korruption und Bürokratie, eine herrschende Klasse blockiert Zugänge, es mangelt an Infrastruktur und Bildung. Der politische Wille Berlins, Allianzen mit mehr oder weniger demokratischen Schwellenländern zu schmieden, ist noch keine Geschäftsstrategie. Die muss in den Vorstandsetagen erarbeitet werden.

Über einem Kursschwenk schwebt eine Grundsatzfrage. Inwieweit hat die Politik ein Primat über die Wirtschaft? Kann die Bundesregierung Manager nur mahnen oder auch zwingen, Entscheidungen gegen einen Standort zu treffen? Oder können dies nur die Aktionäre als Eigentümer? Einige Hebel hat eine Regierung: Sie kann die Ansiedlung unliebsamer Investoren in Deutschland unterbinden, wie etwa beim Vordringen des chinesischen Huawei-Konzerns in die kritische Telefoninfrastruktur. Unterblieben ist das – gegen den Wunsch von sechs Ministerien – beim Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in ein Terminal am Hamburger Hafen.

Auch kann Berlin politische Flankierung und Garantien wie unter dem Hermes-Schutzschirm für Auslandsprojekte ablehnen. In der Folge sind Vorstände auf sich allein gestellt und müssen höhere Risiken eingehen, die Versicherungen und Banken – wie zum Beispiel bei Kohle – höher bepreisen. Fonds stellen Aktien jener Konzerne unter Beobachtung, die in politisch definierten „Risikostaaten“ agieren. Geht es so schief wie in Russland, könnte eine Rettung in die Arme des Steuerzahlers ausgeschlossen sein.

Auch 200 Jahre nachdem der erste Deutsche sich in Singapur ansiedelte, gelten deutsche Geschäftsleute in Asien als Paradebeispiel des „ehrbaren Kaufmanns“. Das ist gut. Ehre aber ist mehr, als die Bücher korrekt zu führen. Ehrbares Handeln bedeutet auch, Geschäfte tragfähig aufzubauen. Sind sie es nicht, verlieren alle, Kapitalgeber und Arbeitnehmer. Es wäre gut, wenn die Debatten auf der Asien-Pazifik-Konferenz auch dazu führen, die eigene Haltung noch einmal zu überprüfen.