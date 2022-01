Machtkampf im Indo-Pazifik : Säbelrasseln in der Wachstumsregion

Bauprojekt in einem überschuldeten Land: Eine chinesische Firma baut in Colombo, Sri Lanka. Bild: Laif

In Asien ist der Machtkampf im Wirtschaftsraum der Zukunft in vollem Gange. China weitet seinen Einfluss aus – auch mit umstrittenen Bauvorhaben. Andere Länder reagieren mit einem Schulterschluss. Und Deutschland sucht in dem Streit nach seiner Rolle.