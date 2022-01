Machtkampf im Indo-Pazifik : Säbelrasseln in der Wachstumsregion

Auch bei 32 Grad kann ein Eisbrecher große Bedeutung be­kommen: Ausgerechnet in der Tropenstadt Singapur, wenige Kilometer vom Äquator, bezeichnete der deutsche Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach den Besuch der Fregatte „Bayern“ im Indo-Pazifik als „Eisbrecher“: Im nächsten Jahr wollen die Deutschen Militärflugzeuge schicken, die gemeinsam mit Singapurer Maschinen in Australien trainieren werden, im Jahr darauf dann einen größeren Marineverband, der auch die umstrittene Taiwan-Straße durchfahren solle – so wie andere Nationen dies seit Jahren tun.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Während die Marinesoldaten drei Tage vor Weihnachten auf dem Achterdeck der „Bayern“ strammgestanden ins Schwitzen kamen, erklärte der Inspekteur der Marine, die Deutschen wollten nicht gleich „mit einem Hammer“ kommen. Doch habe die Region eine stark wachsende wirtschaftliche Bedeutung, die auch Deutschland und Europa absichern wollten. Norbert Riedel, der deutsche Botschafter in Singapur, hatte sich zuvor „besonders besorgt über die Behauptung unrechtmäßiger und weitreichender maritimer Ansprüche im Südchinesischen Meer“ gezeigt, allerdings ohne China zu nennen.

„Eindeutig unvereinbar mit dem Völkerrecht“

Während auch Asien von der Omikron-Welle überspült wird, sichern Regierungen ihre Ansprüche im indopazifischen Raum ab. Nach mehr als sieben Jahren Verhandlungen schlossen Japan und Australien gerade eine militärische Kooperation, Peking greift dem strauchelnden Sri Lanka unter die Arme und befestigt zugleich seine Grenze im Himalaja auf Gebiet, über das es seit Jahrzehnten mit dem Königreich Bhutan streitet. Indien, das immer mehr unter Druck durch Chinas Umklammerung gerät, setzt auf eine engere Anbindung an Washington.

Nicht erst seit den jüngsten Auseinandersetzungen um Probebohrungen für Öl und Gas vor den Küsten Indonesiens und Vietnams wächst die Sorge, dass Peking seine Ansprüche im Südchinesischen Meer gegen internationales Recht weiter durchsetzt. „Ein beträchtlicher Teil des Welthandels wird über wichtige ‚blaue Arterien‘ wie die Straße von Malakka abgewickelt. Auch Südostasien wird zu einer der Hauptbühnen für neue geopolitische und geoökonomische Rivalitäten“, warnt Botschafter Riedel. Die Sorge wächst, dass Peking die wichtigen Seeverbindungen kontrollieren und unterbrechen könnte.

Am Mittwoch vergangener Woche wagte das amerikanische Außenministerium die nächste verbale Salve: Das Vordringen Chinas im Südchinesischen Meer sei „eindeutig unvereinbar mit dem Völkerrecht“. Die Ansprüche Pekings „untergraben ernsthaft die Rechtsstaatlichkeit in den Meeren und eine Vielzahl allgemein aner­kannter Bestimmungen des Völkerrechts, die in der Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen zum Ausdruck kommen“, lautet die Schlussfolgerung des 47-seitigen Berichts.

Peking antwortete umgehend: Der Bericht aus Washington „verfälschst das Völkerrecht, führt die Öffentlichkeit in die Irre, säht Zwietracht und belastet die re­gionale Lage“, heißt es im Außenministerium. Dann weisen die chinesischen Di­plomaten genüsslich darauf hin, dass die Amerikaner, anders als China, die Internationale Seerechtskonvention (UNCLOS) nicht ratifiziert haben.

Trotz der wachsenden Kritik treibt China die Kreditvergabe und den Bau von Kraftwerken, Bahnstrecken und Häfen in schwächeren Partnerländern voran. Gerade erst öffnete die Schnellbahn durch das unterentwickelte Laos. „Das Projekt der Neuen Seidenstraße mit seinen weltweiten Direktinvestitionen in Infrastruktur oder Energienetze besteht nicht nur aus Nettigkeiten. Das ist knallharte Machtpolitik. Da dürfen wir uns als Europäer nichts vormachen“, warnte Annalena Baerbock, inzwischen deutsche Außenministerin, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ende April.