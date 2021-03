LVMH und Co : Ein Hoch auf den Luxus

Europa droht in der Wissensökonomie zu einem Museum zu werden. Wegen seiner veralteten Industriestrukturen befindet sich der Kontinent auf dem Abstieg. Die Vereinigten Staaten haben ihre Tech-Giganten, China seinen Staatskapitalismus, was aber hat Europa? Solche düsteren Einschätzungen sind heutzutage oft zu hören, und sie enthalten einiges an Wahrheit. Doch unterbelichtet bleibt dabei meist eine Industriebranche mit beeindruckender Strahlkraft: die Luxuswaren-Hersteller.

Viele von ihnen haben ihre Wurzeln in Europa, vornehmlich in Frankreich und Italien, doch nicht nur dort: In Deutschland tun sich beispielsweise die Anbieter von Nobelkarossen sowie mittelständische Küchenhersteller oder Möbelproduzenten hervor. In der Schweiz glänzen die Uhrmacher. Manche setzen auf technisch anspruchsvolle Lösungen, andere vor allem auf Schönheit und Stil.