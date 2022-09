Lukoil-Aufsichtsratschef : Topmanager von russischem Ölkonzern bei Fenstersturz umgekommen

Der Aufsichtsratsvorsitzende des privaten russischen Ölkonzerns Lukoil, Rawil Maganow, ist am Donnerstag beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses ums Leben gekommen. Der Zeitung „Kommersant“ zufolge geht das Ermittlungskomitee derzeit von einem Selbstmord aus. Der 68 Jahre alte Topmanager soll unter einer schweren Herz- und Gefäßkrankheit gelitten haben, und sich deshalb im sechsten Stock des Krankenhauses einer Behandlung unterzogen haben. Der Lukoil-Konzern bestätigte den Tod Maganows „nach schwerer Krankheit“.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Maganow gehörte zu den Gründungsmanagern von Lukoil, der nach dem staatlich kontrollierten Rosneft der zweitgrößte Ölkonzern Russlands ist. Anfang Mai war ein weiterer Topmanager von Lukoil, Alexandr Subbotin, in einem Haus im Moskauer Umland tot aufgefunden worden. Als Todesursache stellte das Ermittlungskomitee Herzversagen fest. Der Besitzer des Hauses soll in dem Keller, in dem Subbotin gefunden wurde, Voodoo-Rituale abgehalten haben.

Aufsichtsrat-Statement für Ende des Ukraine-Konflikts

Der Aufsichtsrat von Lukoil hatte sich Anfang März für eine „schnellstmögliche Beendigung des mit Waffengewalt ausgetragenen Konfliktes“ in der Ukraine ausgesprochen und seine „Besorgnis angesichts der tragischen Ereignisse“ ausgedrückt.

Dennoch verhängte Großbritannien Sanktionen gegen den Lukoil-Chef, Gründer und größten Aktionär des Konzerns, Wagit Alekperow, der daraufhin Ende April von seinen Führungsposten zurücktrat. Seither wird der Konzern von Wadim Worobjow geführt. Ende Juni verkündete auch Alekperows Stellvertreter und ebenfalls Großaktionär von Lukoil, Leonid Fedun, seinen Abschied aus der Führung.

Wie am Donnerstag außerdem bekannt wurde, hat das amerikanische Justizministerium von einem Gericht in Texas die Genehmigung zur Beschlagnahmung eines Lukoil-Flugzeugs erhalten. Die Boeing 737, die 45 Millionen Dollar wert sei, sei in Russland ein- und ausgeflogen und habe damit gegen die Sanktionen verstoßen, teilte das Justizministerium mit. In die USA sei die Maschine zum letzten Mal 2019 geflogen. Damals sei unter anderem Wagit Alekperow an Bord gewesen und in Houston, Texas gelandet. Allerdings dürfte die Beschlagnahmung schwierig werden, da das Flugzeug sich laut Justizministerium derzeit wahrscheinlich in Russland befindet.