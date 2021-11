Starunternehmerin : Die erfolgreichste Frau Brasiliens

In diesem Jahr ist Luiza Helena Trajano etwas Besonderes widerfahren. Das ist berichtenswert, weil die Brasilianerin mit ihren gut 70 Jahren eigentlich schon alles erlebt hat, was man sich so vorstellen kann: Trajano, die in Brasilien alle nur Dona Luiza nennen (Portugiesisch für „verehrte Frau“, aber auch für „Eigentümerin“), ist mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet rund 2,4 Milliarden Dollar die reichste Frau des Landes. Sie ist die Eigentümerin einer der beliebtesten Einzelhandelsketten Brasiliens, die passenderweise auch ihren Vornamen trägt: Magazine Luiza. Sie ist außerdem engagierte Feministin, die mit ihrer Bewegung „Mulheres do Brasil“ („Brasiliens Frauen“) die machistisch geprägte Kultur Brasiliens aufmischt: 50 Prozent aller öffentlichen Ämter sollten mit Frauen besetzt sein, fordert sie. Und zu guter Letzt ist Luiza Helena Trajano auch eine der prominentesten Impfbefürworterinnen in dem Land, dessen Präsident Jair Bolsonaro das Coronavirus noch immer als „kleine Grippe“ verharmlost.

Aber das alles ist nichts gegen die Ehrung, die Trajano vor einigen Wochen zuteil wurde. Da nämlich wählte das amerikanische Nachrichtenmagazin Time die Brasilianerin aus dem Bundesstaat São Paulo zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt. Das hat in Brasilien vor ihr noch keine Unternehmerin geschafft.