Aktualisiert am

Lufthansa spricht künftig genderneutral an Bord

Ansprache der Fluglinie : Lufthansa spricht künftig genderneutral an Bord

Eine Stewardess der Lufthansa verteilt Getränke an Passagiere der Business-Class Bild: dpa

Die Lufthansa will zukünftig an Bord ihrer Flugzeuge im Umgang mit Flugreisenden genderneutrale Sprache verwenden. Die Vorgabe gelte für alle Airlines der Lufthansa-Gruppe, darunter Swiss, Austrian Airlines und Eurowings, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage. „Die Crews sind gehalten, eine Ansprache zu wählen, die alle Passagiere anspricht“, sagte der Sprecher. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Alternative Anreden wären etwa ein einfaches „Guten Morgen“ oder „Liebe Gäste“. Die Entscheidung sei im Kontext einer breiteren Diskussion gefallen, in der es darum gehe, alle Gäste an Bord wertzuschätzen.

Bei der Umstellung handele es sich um einen „Prozess, der einen gewissen Zeitraum einnimmt“, sagte der Sprecher weiter. Die Bemühungen um eine genderneutrale Sprache seien dabei nicht nur auf die Fluggäste beschränkt, sondern bezögen sich auf den gesamten Lufthansa-Konzern.