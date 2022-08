Airline mit Konflikten : Das große Problem der Lufthansa

Erfolgsmeldungen hat die Deutschen Lufthansa besonders nötig. Deshalb hat der Konzern vorzeitig einiges zu seinen Geschäftszahlen preisgegeben. Im zweiten Quartal haben sich die Einnahmen im Jahresvergleich verdoppelt, es gibt einen operativen Gewinn. Doch der hat Makel. Geld wurde mit Fracht und Wartung verdient, nicht mit Passagieren.

Reisende sind nach Chaoswochen verärgert. Schlecht gelaunt sind auch die Beschäftigten, ein Warnstreik des Bodenpersonals und das Streikvotum der Piloten belegen das. Müsste die Quartalsbilanz die Stimmung abbilden, blieben negative Werte. Lufthansa stolpert aus dem Corona-Tal.

Die Fehlannahme des Sommers

Dennoch bleibt es eine Legende, dass die Luftfahrt von Passagiermassen überrannt wurden. Ja, die Reisendenzahlen sind sprunghaft gestiegen. Nein, ganz unerwartet kam das nicht. Kunden buchen nur Verbindungen, die Fluggesellschaften vorher aufgelegt haben. Die Branche saß einer anderen Fehlannahme auf.

Es dauert nämlich länger, bis Personal wieder in der nötigen Zahl bereitsteht. In den unteren Einkommensgruppen ist Personal abgewandert, wenige kommen zurück. Flugpersonal steckt noch in Schulungen, im Betrieb fehlen diese Kräfte nun. Dazu kommt ein hoher Krankenstand, nicht nur coronabedingt. Nach Stresswochen mit Be­schimpfungen durch Passagiere und vielen Überstunden knicken Beschäftigte ein, sie fühlen sich alleingelassen.

Mit den Problemen des Sommers bietet Lufthansa eine offene Flanke, die Gewerkschaften jetzt ausnutzen. Selbstbewusstsein können sich die Arbeitnehmervertreter gerade leisten. Sie haben treffender als der Arbeitgeber prognostiziert, welche Mühen ein Hochfahren des Betriebs bereiten kann. Das Selbstbewusstsein birgt die Gefahr, übers Ziel hinauszuschießen. Der ausgeuferte Warnstreik von Verdi ist ein besonders negatives Beispiel.

Neues Miteinander nötig

Für die anstehenden Aufgaben fehlt Lufthansa ein neues Miteinander von Beschäftigten und Konzernführung. Zu lange wurde Misstrauen gefördert. In den aktuellen Konflikten geht es nur vordergründig um ein paar Prozent mehr Gehalt, auf der inoffiziellen Tagesordnung steht die künftige Beschaffenheit von Europas größtem Flugkonzern.

Im Hochfahren des Betriebs mangelte es der Führung an Umsicht, anders ist es mit Blick auf Branchentrends. Für Arbeitnehmer, die in der Krise Zugeständnisse machten und nun Wertschätzung verlangen, ist das schwer auszuhalten. Aber die langen Linien sind nicht falsch.

Am unteren Ende des Vergütungsgefüges wird Lufthansa nicht um große Aufschläge herumkommen. Sonst bleibt die Mitarbeitersuche schwierig, schlimmstenfalls müsste der Konzern auf Dienstleister ausweichen, die zuletzt nicht minder patzten. An anderen Stellen ist Sparen hingegen ausweichlich.

Der verlorene fünfte Stern

Dass der jüngst verlorene fünfte Qualitätsstern nicht schnell wiederkommt, hat nicht nur mit zu stark ausgedünnten Büffets in Lounges zu tun. Airlines aus fernen Ländern umsorgen Reisende mit mehr Flugbegleitern, was für Lufthansa am deutschen Hochlohnstandort kaum erschwinglich ist.

Dass der Konzern so erpicht darauf ist, mit der italienischen ITA internationaler zu werden, liegt nicht nur daran, dass Italien einer der wichtigsten Auslandsmärkte ist. Es gilt die Abhängigkeit von Deutschland zu verringern.

In der Vergangenheit hat es Lufthansa nicht vermocht, ein passendes Klima für Reformen zu schaffen. Der Konzern preschte vor, um Geschäft in Tochtergesellschaften mit günstigeren Kosten auszulagern. Vorschnell war man überzeugt, in den bestehenden Strukturen könne nichts Nachhaltiges geschaffen werden. Den Beschäftigten, die als die besten der Welt gerühmt werden, unterstellte man damit Unwillen, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Das passt nicht zusammen und rächt sich.

Die Pläne der anderen

Die Auslagerungsprojekte des Vorstands sind nicht alternativlos. Doch solange Gewerkschaften auf ein „Weiter so“ mit stets steigenden Gehältern pochen, dürfte Lufthansa sie nicht aufgeben. Das kann nicht im Sinne der Arbeitnehmerseite sein.

Das zeigt das Beispiel British Airways. Die Gesellschaft beschränkt sich zunehmend auf lukrativere Langstrecken. Dass das Kranich-Logo aus dem innereuropäischen Verkehr verschwindet, ist noch eine Horrorvision des Konzernvorstands. Abwegig ist sie nicht.

Die Pilotenforderung nach einem automatischen Inflationsausgleich ist in Zeiten historisch hoher Preisanstiege viel zu teuer und gehört abgeräumt. Da Kerosinpreis und Klimaschutz neue Lasten bescheren werden, müssen sich alle Beteiligten mäßigen. Andernfalls könnten sich Passagiere abwenden, weil sie – auch wegen Streiks – Verlässlichkeit vermissen. Mittelfristig könnte der Kranich seltener an Flughäfen zu sehen sein.