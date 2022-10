Die letzten Tage von Lützerath : Das Dorf, das der Kohle weichen muss

Aktualisiert am

Sie werden kommen. Das wissen alle, die das besetzte Dörfchen Lützerath vor den Kohlebaggern des Energiekonzerns RWE verteidigen wollen. Nur wann die Polizisten zur Räumung eintreffen werden, ist unklar. Und weil das so ist, geht es hier etwas merkwürdig zu – gelassen, aber betriebsam: Ein Mann mit pinker Sturmhaube trägt einen Kasten Bier und Spirituosen aus dem Auto in ein Haus. Eine Straße weiter erhitzen zwei Vermummte mit einem Gasbrenner den Asphalt der ehemaligen Landstraße 277 und schlagen mit einer Spitzhacke Löcher in den Boden.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Am Tag X werden hier Blockaden stehen, wenn die Räumung des Ortes beginnt, den RWE für Braunkohle abbaggern will. Mara grinst etwas verlegen, als sie auf die Löcher im Boden angesprochen wird: „Wir wollen es denen ja auch nicht zu einfach machen, hier reinzukommen“, sagt die Aktivistin. Im vergangenen Herbst kam sie nach Lützerath. Seitdem lebt sie an diesem „Ort des Widerstands“, der zum neuen großen Symbol der Klimabewegung geworden ist. Woher sie ursprünglich kommt, möchte die fünfundzwanzig Jahre alte Mara nicht sagen. Wirklich wichtig ist ohnehin nur, wie lange sie schon hier ist. Mit Lützerath hört etwas auf. Und es beginnt etwas.

Vorher hat Mara ihren Bachelor-Abschluss in Geographie gemacht. An der Uni habe man über viele Probleme gesprochen: „Ich habe aber gemerkt, dass das zu gar nichts führt. Es hat sich alles sehr sinnlos angefühlt.“ Das Örtchen Lützerath, eine Stunde westlich von Köln zwischen Ackerland und dem achtundvierzig Quadratmeter großen Tagebau, der aussieht, als wäre ein Meteorit eingeschlagen, war das Ende der Sinnsuche. Nicht nur für sie.

Zweifel am RWE-Deal

Alle, die wie Mara hierherkamen, nennen nun das von seinen ursprünglichen Bewohnern verlassene Dörfchen ihr Zuhause. Baumhäuser zieren die dicken Stämme der wenigen Bäume, die hier stehen. Rund um das Zentrum, in dem ein zwanzig Meter hoher Holzturm in den Himmel ragt, haben die Aktivisten mit Hütten aus Holz kleine Dörfer gebaut. Ortsteile sind entstanden. Sie tragen die Namen Auenland, Wäldchen oder Hüttendorf. Es gibt eine Küche für alle, Gemeinschaftszelte, Corona-Raum, Atelier und Konzertbühne. Aber wie lange noch?

Vor Kurzem musste mit Eckardt Heukamp auch der letzte Landwirt räumen. Heukamp ist in Lützerath der Ursprung von allem. Er hat den Protest möglich gemacht, weil er als Einziger nicht verkaufen wollte. Es gibt Graffiti mit seinem Namen an den Wänden. „Danke Eckardt“ steht dort. Immer wieder zog er vor Gericht. Immer wieder verlor er gegen RWE. Rechtlich ist die Situation eindeutig: Der Energiekonzern hat Anspruch auf das Gebiet, das haben mehrere Instanzen bestätigt. Dennoch war es für alle überraschend, wie schnell das Wirtschaftsministerium des Bundes von Robert Habeck (Grüne) und das des Landes Nordrhein-Westfalen von Mona Neubaur (Grüne) nun einen Deal mit RWE verkündeten, von dem zuvor kaum etwas nach außen gedrungen war.