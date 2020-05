Deutschlands Demographie : Ein Blick in den Renten-Abgrund

Die Folgen der Corona-Pandemie überlagern zurzeit alle alten Sorgen. Die öffentlichen Haushalte sind plötzlich dramatischen Belastungen ausgesetzt. Doch für die langfristige Entwicklung der Staatsfinanzen tun sich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle Abgründe auf – nicht zuletzt in der Rentenversicherung.

Ende März hatte die Rentenkommission der Bundesregierung für einen „verlässlichen Generationenvertrag“ Korridore für den Rentenbeitragssatz und das Rentenniveau empfohlen, einen höheren Bundeszuschuss für die Rentenkasse inklusive. Zu denen, die von diesem Rat enttäuscht sind, gehört der Wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums.

Unlust der Politik

Im neuen Gutachten heißt es: „Der Beirat sieht mit Sorge, dass viele Reformen der letzten Jahrzehnte allein darauf abzielten, einzelnen (Wähler-)Gruppen zusätzliche Rentenansprüche zu gewähren.“ Die demographische Herausforderung lasse sich aber weder durch neue Erhöhungen des Beitragssatzes noch durch eine Ausweitung der Quersubventionierung der Rentenkassen aus dem Bundeshaushalt bewältigen. „Derartigen Maßnahmen mangelt es an Nachhaltigkeit.“

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Der Beirat fordert „eine regelgebundene Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie eine institutionell besser abgesicherte Trennung von Bundeshaushalt und gesetzlicher Rentenversicherung“. Diese solle so ausgestaltet sein, dass Überweisungen aus Steuermitteln an die Rentenversicherung erschwert werden. So eine „Schuldenbremse“ erhöhte die Transparenz der fiskalischen Kosten einzelner rentenpolitischer Maßnahmen. Zudem würde es die Politik zwingen, nachhaltige Rentenreformen anzugehen.

Der Beirat ist wie die Bundesbank überzeugt: Sowohl der Beitragssatz als auch das Rentenniveau lassen sich stabilisieren, wenn das Renteneintrittsalter von Generation zu Generation in Abhängigkeit von der Lebenserwartung erhöht wird. „Angesichts der langen Zeiträume, über die die Versicherten dann planen können, sollte eine solche Regelbindung auf eine höhere Akzeptanz stoßen als diskretionäre Erhöhungen des Beitragssatzes oder des Renteneintrittsalters.“

So sollten die Jahre zusätzlicher Lebenserwartung auf Erwerbs- und Rentenphase aufgeteilt werden, schreibt der Beirat. Der Ökonom Axel Börsch-Supan hatte sich mit dieser Idee in der Rentenkommission kein Gehör verschaffen können.

Dabei äußert der Beirat durchaus Verständnis für die Unlust der Politik, das unpopuläre Thema wieder auf den Tisch zu bringen. Die Abwehr vieler Arbeitnehmer, länger zu arbeiten, könnten Politiker nicht ignorieren. Es gebe jedoch Stellschrauben, mit denen die Politik diesen Bedenken begegnen könne, ohne auf Reformen verzichten zu müssen. Der Beirat regt an, ein System zu etablieren, in dem den Versicherten im Zeitpunkt der Verrentung ermöglicht wird, zwischen Renten mit oder ohne Anpassung an den Produktivitätsfortschritt zu wählen.

System mit Lücke

Die Rente, die nach österreichischem Vorbild nur einen Inflationsausgleich verspricht, wäre zwar langfristig niedriger, dafür aber anfänglich höher als die „deutsche“ Rente, die der Lohnentwicklung folgend erhöht wird. Zu erwarten wäre, dass sich Versicherte für die österreichische Variante entscheiden, wenn sie selbst mit einer unterdurchschnittlich hohen restlichen Lebenszeit rechnen, schreibt der Beirat. Dem Gremium unter Leitung von Marcel Thum gehören unter anderen Lars Feld, Nicola Fuchs-Schündeln, Clemens Fuest, Johanna Hey und Wolfgang Wiegard an.

Die Rentenversicherung ist nur ein System mit Nachhaltigkeitslücke. Schon vor Ausbruch von Corona hatte die Koalition die Aussichten für die nächsten Jahrzehnte mit diversen Entscheidungen belastet, wie aus dem fünften Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen hervorgeht. Das Bundesfinanzministerium stellt diesen im Internet mit dem Hinweis vor: „Die Staatsfinanzen und sozialen Sicherungssysteme Deutschlands sind auf lange Sicht deutlich besser aufgestellt als noch vor wenigen Jahren.“ Das ergebe sich aus den Projektionen des Berichts.

Mehr zum Thema 1/

Doch wer sich die Mühe macht, in den Dokumenten nachzulesen, wie die Entwicklung bis zum Jahr 2060 eingeschätzt wird, stellt erstaunt fest, dass die vom Ministerium beauftragten Wissenschaftler genau zu dem entgegengesetzten Ergebnis kommen. Im aktuellen Bericht wird die Tragfähigkeitslücke je nach Szenario auf 1,5 Prozent (unter optimistischen Annahmen) bis 4,1 Prozent (pessimistische Variante) geschätzt. Im vorherigen Bericht war sie mit 1,2 bis 3,8 Prozent beziffert worden. Mit seiner Darstellung dreht das Ministerium die Kernaussage des Berichts in sein Gegenteil um.

Die „Tragfähigkeitslücke“ zeigt die langfristige Risiken für die Staatskassen in Folge der demografischen Entwicklung auf – also die mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft steigenden Kosten der Krankenkassen, Pflegeversicherung und ebender Rentenversicherung bei weniger Beitragszahlern. Es geht demnach um die Gesamtschulden, die die jetzige Generation der kommenden überlässt.

Die im jüngsten Bericht ermittelte Lücke entspricht einem Betrag zwischen 50 und 140 Milliarden Euro. Niklas Potrafke vom Ifo-Institut mahnte, sie so bald wie möglich zu schließen. Der demographische Wandel werde in naher Zukunft mit Wucht zuschlagen. Der Ökonom hat mit Martin Werding von der Universität Bochum im Auftrag des Ministeriums die Modellrechnungen für den Tragfähigkeitsbericht vorgenommen.