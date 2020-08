Louisa Dellert : Das Leben als Influencerin

Kaum jemand hat die Höhen und Tiefen des Influencer-Geschäfts so erlebt wie Louisa Dellert. Das fing damit an, dass die Kauffrau für Bürokommunikation 2013 ein bisschen abnehmen wollte, sich bei Instagram anmeldete und ein paar Fotos von sich hochlud. Mehr und mehr Menschen folgten ihr, bald hatte sie 120.000 Follower und wurde zu einer der wichtigsten Fitness-Influencerinnen in Deutschland. Unternehmen bezahlten dafür, in ihren Beiträgen aufzutauchen. Immer wieder kippte sie allerdings beim Sport um. Es stellte sich heraus, dass sie ein Loch in der Herzklappe hatte. Eine Operation war nötig, sie hatte sechs Monate Sportverbot – und kam ins Nachdenken darüber, ob ein Sixpack wirklich das wichtigste Ziel im Leben ist.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Es folgten mehrere Richtungswechsel: Erst wurde Dellert zur Fitness-Influencerin, die auch runde Körper gut findet. Später – sie hatte sich im Meer stehend für Instagram fotografieren wollen, dabei aber immer störenden Plastikmüll im Hintergrund – begann sie, sich für Nachhaltigkeit zu interessieren, und machte den Umweltschutz zum Hauptthema ihres Instagram-Kanals. Damit allerdings verdient man nicht so viel Geld, als Werbefläche ist das nicht so geeignet. Und ihr Erspartes steckte in einem gerade aufgebauten Online-Shop. Also startete sie im vergangenen Jahr eine Spendenkampagne für ihr neues Influencertum.

Dellerts Popularität im Netz hat all das nicht geschadet. Inzwischen interessieren sich fast 400.000 Follower für ihre Beiträge auf Instagram. Und was macht Louisa Dellert? Sie beschäftigt sich immer mehr mit Politik, besucht Parteitage und auch mal den Thüringer Landtag, wenn es dort gerade heiß hergeht.

Erstaunlich, dass Ihre Follower all diese Themenwechsel mitgemacht haben. Ist es Ihr Talent, zu spüren, was andere Leute acht Wochen später auch interessiert?

Ich weiß nicht, ob man das als Talent bezeichnen kann. Ich bin diesen ganzen Weg gegangen, weil er sich für mich richtig angefühlt hat. Ich war ja auch vor „Fridays for Future“ schon auf dem Nachhaltigkeitstrip, und wieder war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, es war aber nicht geplant. Dann habe ich angefangen, über Politik zu berichten – und seit Rezo interessieren sich mehr junge Leute für Politik, und mehr Politiker nutzen Social-Media-Plattformen. Politik ist mir wichtig, weil ich es selbst nicht verstehe und es mir beibringen möchte. Und weil ich bemerkt habe, dass viele junge Menschen sich nicht zu fragen trauen. Das kommt alles aus dem Bauch heraus. Tatsächlich war ich immer ein bisschen früher dran als alle anderen.

Als es für Sie mit dem Fitness-Influencertum zu Ende ging: Da hätte manch anderer die Sache an den Nagel gehängt und wäre zurück in den Ausbildungsberuf gegangen.

Das wollte ich nicht. Es gab natürlich auch Medien, die die Überschrift toll fanden: Influencerin bettelt um Geld, um ihr Leben zu finanzieren. Meine eigene Community konnte das aber gut nachvollziehen. Andere Menschen haben machen für ihre Idee auch ein Crowdfunding. Ich wusste nicht, warum ich das nicht probieren sollte.

Bevor der Instagram-Ruhm wuchs, hat Louisa Dellert ihrem Vater geholfen, Solaranlagen zu bauen. Dass man sein Geld selbst verdienen muss, hat sie von klein auf gelernt. Sogar das Geld für die Zahnspange, zu der sie sich Anfang 20 entschied und die ihre Eltern ihr eigentlich schenken wollten, hat sie ihrem Vater später zurückgezahlt.

Wenn man sich die Livestreams auf der Plattform Twitch anguckt: Da schieben die Zuschauer den Leuten Geld zu, mal zehn Euro, mal gibt einer 200 Euro ...

Ja, das ist krass, oder? Nur weil die da Computer spielen oder manchmal sogar nur quatschen.

Kam das in Ihrer Crowdfunding-Kampagne auch in so großen Blöcken?

Nein. Es kamen sogar mal nur 1 oder 2 Euro, und dabei stand: „Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich möchte dich unterstützen.“ Insgesamt wurden es 7300 Euro. Dann habe ich gesagt, es reicht.