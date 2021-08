GDL hat entschieden : Lokführer stimmen für Bahnstreik – an diesem Dienstag geht es schon los

Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden. Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft stimmten 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf, wie die Organisation am Dienstag in Frankfurt schriftlich mitteilte. Bahnreisende müssen sich infolgedessen noch in der Ferienzeit auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen: Schon am Dienstagabend werde die GDL mit dem Frachtverkehr bei der DB Cargo ihren Streik beginnen, sagte Weselsky. Danach folge ab Mittwoch der Personenverkehr. Der Streik ende am 13. August um 2 Uhr.

Die GDL will eine Lohnerhöhung von 1,4 Prozent, eine Corona-Prämie von 600 Euro für das Jahr 2021 und eine Erhöhung um 1,8 Prozent für das Jahr 2022 durchsetzen. In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft zuletzt eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten sowie weitere Leistungen etwa bei Altersvorsorge und einen Kündigungsschutz angeboten. Auseinander liegen die Tarifparteien allerdings bei der Laufzeit und beim Zeitpunkt, ab wann die Lohnerhöhungen gelten - die Bahn will 1,5 Prozent mehr ab Januar 2022 zahlen, weitere 1,7 Prozent mehr ab März 2023. Laufen soll dieser Tarifvertrag bis Ende Juni 2024.