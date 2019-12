Größtes Plus seit 2016 : Löhne steigen so kräftig wie seit Jahren nicht

Die Deutschen haben mehr Geld in der Tasche. In der Industrie betragen die Lohnzuwächse mehr als 4 Prozent. Und die Gewerkschaften setzen in den Tarifverhandlungen nun häufig neue Freizeitansprüche durch.

Die Löhne in Deutschland legen auch in der gegenwärtigen Konjunkturflaute kräftig zu. Dank niedriger Inflation beschert dies den Arbeitnehmern zugleich eine deutlich steigende Kaufkraft: Im Sommerquartal 2019 lagen die Löhne im Durchschnitt 3,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Preisbereinigt, also abzüglich der Teuerungsrate von 1,5 Prozent, erhöhten sie sich damit um 1,9 Prozent. Dies war der stärkste Reallohnanstieg seit dem Frühjahr 2016. Für Beschäftigte im Osten verzeichnet die Statistik sogar Lohnsteigerungen von nominal 4,3 Prozent.

Besonders starke Zuwächse gab es für Bauarbeiter und Industriebeschäftigte: Am Bau stiegen die Löhne um bundesdurchschnittlich 4,3 Prozent, in der Industrie um 4,5 Prozent. Nur knapp 1,5 Prozent mehr gab es im Vergleich zum Vorjahresquartal dagegen für Beschäftigte der Wohnungswirtschaft sowie des Bank- und Versicherungsgewerbes. Allerdings werden beispielsweise die 170.000 Innendienst-Angestellten der Versicherungen mit dem Dezembergehalt eine Einmalzahlung von 225 Euro erhalten und dann im April eine Tariferhöhung um 2,8 Prozent. Auf einen solchen Tarifabschluss hatten sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi Ende November geeinigt.

Mehr Freizeit im öffentlichen Dienst?

Die Ergebnisse der Tarifpolitik werden durch die statistisch erfasste Lohnentwicklung allerdings nur teilweise abgebildet. Das liegt nicht nur daran, dass etwa die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben arbeitet, für die nicht unmittelbar ein Tarifvertrag gilt. Zugleich ist in der Tarifstrategie der Gewerkschaften zuletzt die Durchsetzung neuer Freizeitansprüche und anderer sogenannter qualitativer Verbesserungen stark in den Vordergrund gerückt – auch um den Preis, dass die Arbeitgeber dann einen Ausgleich im Form verringerter Lohnabschlüsse erhalten.

Das gilt besonders für den jüngsten Tarifabschluss in der Chemieindustrie. Dort hat die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) mit den Arbeitgebern im November ein Tarifpaket vereinbart, das neue Spielräume für eine individuelle Arbeitszeitgestaltung und eine neuartige branchenweite Pflegezusatzversicherung für alle 580.000 Tarifbeschäftigten enthält. Im Gegenzug fallen die regulären Tariflohnerhöhungen aber mit 1,5 Prozent im Juli 2020 und weiteren 1,3 Prozent im Juli 2021 recht bescheiden aus.

Die IG Metall hatte dagegen in der Metall- und Elektroindustrie mit ihrem Tarifabschluss von 2018, bei noch ungetrübter Konjunkturlage, sowohl neue Freizeitansprüche als auch kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen können. Nun bereitet sie gerade die im März beginnenden neuen Tarifverhandlungen vor, die unter wirtschaftlich ungünstigeren Vorzeichen stehen. Wie stark sie darauf Rücksicht nimmt und ob sie dann neben Lohnerhöhungen wieder Zusatzforderungen stellen will, wird derzeit in ihren Gremien diskutiert.

Die andere große Tarifrunde des Jahres 2020 läuft im Spätsommer im öffentlichen Dienst. Dort hatte Verdi kürzlich durch eine Mitgliederbefragung festgestellt, dass viele Bedienstete ebenfalls zu Abstrichen von der Lohnerhöhung bereit wären, wenn sie dafür mehr Freizeit bekämen.