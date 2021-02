Lockdown : Raus aus der Corona-Falle

Wer hätte gedacht, dass Deutschland nach einem Jahr Pandemie so prekär dastehen würde wie jetzt? Ansteckende Mutationen des Virus drohen sich demnächst auszubreiten, das weiß jeder im Land – und doch fehlt den Deutschen die Kraft, sich dagegen zu wehren.

Die Bürger sind des Lockdowns müde. Die Politik verliert die Kontrolle. Das zeigt sich auf der Autobahn: Viele Pendler ignorieren ihr Recht auf Homeoffice und fahren ganz freiwillig ins Büro, um dem täglichen Einerlei zu Hause zu entkommen. Es zeigt sich auf dem Bolzplatz: In Dutzenden spielen dort die Kinder, die sich in der Schule nicht begegnen sollen. Und es zeigt sich auf den Köpfen: So manche frisch geschnittene Frisur ist das Ergebnis von Schwarzarbeit.

Die Folgen sind übel. Obwohl der aktuelle Lockdown auf dem Papier teils härter ist als der erste, gehen die Infektionszahlen langsamer zurück. Die Todeszahlen sind dramatisch. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind sie nicht mehr besser als die von Schweden. Im Januar hatte Deutschland sogar die Werte aus dem schrecklichen schwedischen Frühjahr zu beklagen.

Man könnte die Deutschen für ihr Versagen tadeln. Es würde aber nichts bringen. Die Lockdown-Müdigkeit ist sehr menschlich. Schließlich werden die politischen Ziele immer weiter hinausgeschoben, erst wird von der 50er-Inzidenz gesprochen, dann von 35. Bayerns Ministerpräsident lässt schon Sympathie für noch tiefere Werte erkennen. Dass ein Null-Corona-Ziel realistisch erreichbar wäre, glauben aber nicht viele – nicht ohne Impfungen. Doch die kommen nur schleppend voran, und wer weiß schon, ob der ganze Impfzyklus wegen einer neuen Mutation bald von vorne beginnen muss? Also lernen die Deutschen auf eigene Faust, mit dem Virus zu leben. Wer einen langen Atem braucht, der muss mit seinen Kräften haushalten. Aber die Politik erkennt das nicht an. Darum verliert sie die Kontrolle.

Das wirtschaftliche Prinzip des Lockdowns

Wie könnte es besser gehen? Wer übers Haushalten spricht, der sollte einmal über das wirtschaftliche Prinzip nachdenken. Dabei geht es gar nicht ums Geld und nicht um die Rettung geschlossener Restaurants, sondern um die grundsätzliche Denkweise. Die Medizin schützt im besten Fall die Gesundheit des Patienten, koste es, was es wolle. Das wirtschaftliche Prinzip dagegen heißt: Ein gegebenes Ziel wird mit dem kleinstmöglichen Aufwand erreicht. Das kann durchaus der härteste Kampf gegen das Virus sein, wie in der Medizin – trotzdem fragt man zusätzlich, welche Maßnahmen nötig sind und welche verzichtbar. Die Pandemie wird zuverlässig bekämpft, aber mit dem kleinstmöglichen Aufwand. Wenn es gut läuft, streitet Deutschland anders als zuletzt: Es geht nicht um mehr oder weniger Maßnahmen, sondern um schlauere.

Das geht nicht einfach so. Dazu braucht Deutschland viel mehr Tests. Bessereren Schutz für Schulen und Altersheime. Schnellere Impfungen. Und nicht zuletzt sinnvolle Studien zu den Ansteckungen: Von den weitaus meisten Infektionen weiß die Bundesregierung nicht, wo sie geschehen. Das ist ein Skandal. Nur wer die Ansteckungsorte kennt, kann zielgerichtet kämpfen. All das ist lange bekannt. Warum passiert trotzdem so wenig?

Zwei Gründe liegen nahe. Einer ist die polarisierte Debatte: Über Monate hinweg schien es nur zwei Lager zu geben, die Ängstlichen und die Verharmloser. Wer irgendetwas anderes vorschlug als Öffnung oder Schließung, wurde trotzdem schnell in eines der beiden Lager einsortiert. Dabei steckt die Weisheit ja meistens nicht in der These oder der Antithese, sondern in der Synthese. Im vergangenen Jahr wurde darüber diskutiert, ob man lieber die Alten besonders schützt oder die Ausbreitung von Corona verhindert. Man hätte beides tun sollen.

Der andere Grund war die Auswahl der Experten. Vor den Ministerpräsidentenkonferenzen durften manchmal Wissenschaftler sprechen. Vor allem waren da Virologen und Physiker präsent, eingeladen von der Physikerin Angela Merkel und dem Arzt Helge Braun. Keine Frage: Ihre Expertise sind unverzichtbar, um das Virus zu verstehen und seine Ausbreitung zu modellieren. Es kam aber nur eine Psychologin zu Wort. Soziologen fehlten ganz. Dabei sind sie ebenfalls wichtig, um die Reaktion der Bevölkerung zu verstehen. In einer liberalen Demokratie sind es immer noch die Bürger, die über den Erfolg der Pandemiebekämpfung entscheiden.