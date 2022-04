Lockdown in China : Eine ganze Stadt wird zum Zoo

Wann er sich in seinen 18 Jahren in Schanghai zu fühlen begann wie ein Tier, das weiß Frank Henze auf Minuten genau. Es war kurz vor vier am vergangenen Samstagnachmittag, als der Ingenieur in seiner Wohnung in der Hongqiao-Straße 400 nahe dem Geschäftsviertel Xujiahui im Westen der Stadt das Geräusch eines Presslufthammers hörte, dann einer Flex. Als Henze ans Fenster trat, sah er in von Kopf bis Fuß in weißen Schutzanzügen eingehüllte Arbeiter. Vor der Eingangstür seines Hochhauses errichteten sie einen zwei Meter hohen grünen Eisenzaun.

Da wusste Henze, was Sache war. Im Lockdown, in dem die Regierung die 26 Millionen Einwohner Schanghais seit Ende März zu Hause, in Krankenhäusern und Quarantänelagern gefangen hielt, viele von ihnen sogar noch viel länger, gehen jeden Tag Tausende von Bildern und Videos durch die sozialen Netzwerke. Prügelnde Polizisten sind dort zu sehen, Isolationscontainer, durch deren undichte Decken sich der Regen auf die Betten ergießt. Ein Sicherheitsmann, der in einer Wohnanlage einer Bewohnerin im Rentenalter mit einem Hochdruckreiniger Desinfektionsmittel ins Gesicht und auf den Körper bläst, dass diese fast umfällt.

Die Maßstäbe der Null-Covid-Politik

Ein paar Bilder hatten Sattelschlepper auf Schanghais Autozubringern gezeigt, auf deren Ladefläche sich zweieinhalb Meter hoch grüne Gitterzäune stapelten, wie sie jetzt bei Frank Henze vor der Tür aufgebaut wurden. In seiner Wohnanlage stehen vier Häuser, jedes ist 18 Stockwerke hoch. Auf jeder Etage gibt es zehn Wohnungen. Während des Lockdowns hatte es bis zum 21. April trotz fast täglicher Tests keinen einzigen Covid-Fall gegeben. Dann hieß es plötzlich, Bewohner von vier Wohnungen hätten ein positives Ergebnis gezeigt. Nach den Maßstäben von Chinas Null-Covid-Politik war das Haus der Familie Henze nun ein Hotspot.

Henze, 64 Jahre alt, stammt aus Hildesheim. An der TU Braunschweig hat er in Hochfrequenztechnik promoviert. Er hat in Brasilien gelebt, in den USA, in Frankreich. In Schanghai gefiel es ihm so gut, dass er blieb. Heute unterrichtet er dort an einem College angehende junge Ingenieure. Er ist mit einer Chinesin verheiratet, die ihren heute 17 Jahre alten Sohn mit in die Ehe brachte. Bis vor ein paar Jahren genoss Henze sein Leben im quirligen Schanghai in vollen Zügen.

Staatliche Willkür ist schon lange bekannt

Dass Menschen in China massenhaft eingesperrt werden, hat es auch vor dem Schanghaier Lockdown in jüngster Zeit gegeben. Doch die Härte des chinesischen Regimes zeigte sich dabei 4000 Kilometer weit weg, in der nordwestlichen Provinz Xinjiang, bei der Unterdrückung der Uiguren. Selbst Opfer von staatlicher Willkür zu sein ist für die meisten einheimischen und ausländischen Einwohner Schanghais eine neue Erfahrung. Chinesen, die es sich leisten können, überfluten derzeit Agenturen mit Anfragen zum Umzug ins Ausland. Deutsche verließen die Stadt in Scharen, hat das deutsche Generalkonsulat regis­triert. Internationale Schulen in der Stadt schätzen, dass sie mindestens 40 Prozent ihrer Lehrer wegen deren Erfahrungen im Lockdown verlieren. In Online-Erhebungen geben sogar 85 Prozent der befragten Ausländer an, sie wollten der Stadt für immer den Rücken kehren.