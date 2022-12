Neues Terminal : Wilhelmshaven gibt mit LNG Vollgas

Diese Woche weiht der Bundeskanzler das erste Terminal für die Einfuhr von Flüssiggas ein. Es wurde in Rekordzeit fertig. Werden jetzt auch Windparks, Stromtrassen und Bahnlinien in Deutschland viel schneller gebaut?

Ein nasskalter Dezembermorgen in Wilhelmshaven, kurz nach halb neun. Carsten Feist sitzt in seinem Amtszimmer im Rathaus und muss nicht lange nachdenken, um die Frage zu beantworten, wann zuletzt ein leibhaftiger Bundeskanzler seiner Stadt die Aufwartung gemacht hat. „Daran kann ich mich nicht erinnern“, sagt der Oberbürgermeister, ein bulliger Kommunalpolitiker, Mitte fünfzig, der sein ganzes Leben in Wilhelmshaven verbracht hat. Ja schon, zu Wahlkampfauftritten fanden Kohl, Schröder und Merkel den Weg in die Hafenstadt am nordwestlichen Rand der Republik. Aber einen offiziellen Amtsbesuch eines deutschen Regierungschefs hat es hier seit Menschengedenken nicht gegeben.

Marcus Theurer

Jetzt schon. Am Samstag wird Olaf Scholz anreisen, und er kommt nicht allein. Sein Wirtschaftsminister Robert Habeck wird auch mit dabei sein, eventuell auch Finanzminister Christian Lindner. Der Lokalzeitung in Wilhelmshaven war der hohe Besuch aus Berlin diese Woche die Hauptschlagzeile auf Seite eins wert. Das ganze Land blickt auf Wilhelmshaven. Und nicht nur Deutschland. Auch Reporter der BBC, der „New York Times“ und vieler anderer internationaler Medien waren dieses Jahr schon hier.

„Esperanza“ - das spanische Wort für Hoffnung

Drei Buchstaben haben Wilhelmshaven ins grelle Licht der Weltpresse gerückt: LNG, Liquefied Natural Gas. Neben dem Containerhafen der Stadt wird am Samstag das erste von vier deutschen Hafenterminals zum Import von dringend benötigtem Flüssigerdgas eröffnet. Scholz und seine Minister werden im Marinehafen von Wiilhelmshaven an Bord eines Bootes gehen, das sie hinausbringt zu der Landungsbrücke, auf der das mit Tankschiffen angelieferte Erdgas entladen wird. Der Steg auf Betonstelzen reicht rund 1,3 Kilometer hinaus in die graue Nordsee.

Es geht vor allem um die Bilder. Von der Seeseite aus können sich die Politiker gut vor der Kulisse des riesigen, fast 300 Meter langen LNG-Spezialschiffes ablichten lassen, das hoffentlich auch rechtzeitig am neuen Erdgasterminal andocken wird. Noch ist der Riesenkahn unterwegs von Spanien nach Wilhelmshaven. Er trägt den sinnigen Namen „Esperanza“, das spanische Wort für Hoffnung, und ist eine Art schwimmende Erdgasfabrik. Tankschiffe, die das auf minus 160 Grad heruntergekühlte und dadurch verflüssigte Erdgas aus der ganzen Welt heranschaffen, legen längsseits an und pumpen das LNG hinüber zur Esperanza. In deren Schiffsleib wird es wieder in gasförmigen Zustand umgewandelt und dann durch unterarmdicke Rohre an Land geleitet.

Fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr soll das neue LNG-Terminal in Wilhelmshaven liefern, verspricht dessen Betreiber, der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper. Das entspricht rund 6 Prozent des gesamten deutschen Gasbedarfs im vergangenen Jahr. Ein Erdgastanker in der Woche wird draußen an der Landungsbrücke anlegen.

Seit einem halben Jahrhundert gibt es in Wilhelmshaven immer neue Pläne für den Bau eines LNG-Terminals. Nie wurde etwas draus, weil das russische Pipelinegas viel billiger war als das Flüssiggas. Jetzt wurde die Anlage binnen weniger Monate in die Nordsee gepflanzt. Wilhelmshaven ist zu einem der großen Hoffnungsträger in der Energiekrise geworden. Der Beweis dafür, dass dieses so oft quälend langsame und behäbige Land auch mal richtig schnell sein kann.