LNG-Markt : China kauft an Gas, was es kriegen kann

China kauft an Gas, was es kriegen kann

Der Emir strahlte ob des Lobs, mit dem sein Gast ihn gerade überschüttet hatte. Zwar verneigte sich Xi Jinping bei seinem Besuch Qatars im Dezember vor dem Oberhaupt des Wüstenstaats nicht so tief wie ein halbes Jahr zuvor Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Ego von Hamad Al Thani zu kitzeln wusste Chinas Präsident trotzdem – dem Fußball sei Dank. Er glaube, die gerade stattfindende Weltmeisterschaft werde ein „voller Erfolg“, schmeichelte Xi. Da nickte der Emir, und ein Augenzwinkern schien über sein Gesicht zu huschen.

Der kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft verkündete Liefervertrag über Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) hat neue Maßstäbe gesetzt. Mit einem Umfang von 60 Milliarden Dollar wurde er von Beobachtern dahin gehend interpretiert, dass China in der Folge auf dem globalen LNG-Markt bald zum beherrschenden Akteur aufsteigen könne. Jährlich 4 Millionen Tonnen LNG wird Qatar demnach von 2026 an an Pekings Gas- und Ölgiganten Sinopec liefern – und das ganze 27 Jahre lang.

Als Xi im Dezember wieder nach Hause gereist war, beendete er kurzerhand sein Null-Covid-Dogma, dessen Lockdowns monatelang das halbe Land lahmgelegt und die Wirtschaft an den Rand der Rezession getrieben hatten.

Nun laufen die Fabriken wieder. Weil sie ihren Energiebedarf künftig weniger aus dem Verbrennen von Kohle beziehen sollen, braucht die zweitgrößte Wirtschaft Gas: aus Qatar, aus Russland, vom Erzfeind auf der anderen Seite des Pazifiks. China kauft, was es kriegen kann. Zwei sich reichende Hände in den Nationalflaggen von Volksrepublik und USA – mit derlei freundschaftlicher Symbolik bedenkt Chinas Regierung den Rivalen nicht mehr oft.

Außer es geht um den Einkauf von LNG: Jährlich 2 Millionen Tonnen LNG erhalte man von 2027 an vom US-Exporteur Venture Global , hat das Staatsunternehmen China Gas am Samstag verkündet. 20 Jahre lang läuft der Mammutvertrag – da malten die Chinesen vor lauter Freude das Sternenbanner auf die Pressemitteilung.

In Europa hingegen kommt Angst auf angesichts des neuen Großeinkäufers aus Fernost. Nachdem es schon jahrelang immer mehr Gas importiert hat, entwickele sich China angesichts der Dimension der neuen Abnahmeverträge zu einem flexibleren Markt, der zunehmend in der Lage sei, die globale Nachfrage nach LNG „auszubalancieren“, schreibt Shell in einer Analyse.

Dass in Ländern wie Deutschland nach Russlands Einmarsch in die Ukraine und den gestoppten Gaslieferungen die Energiekosten nicht noch viel stärker gestiegen sind, hat vor allem damit zu tun, dass China während der Pandemie 15 Millionen Tonnen LNG weniger importiert und geschätzt 6 Tonnen überschüssiges Gas an die Meistbietenden in Europa losgeschlagen hat. „Entscheidend“ habe Chinas verminderter Flüssiggasimport dazu beigetragen, dass Europa die weggefallenen Lieferungen an russischem Pipelinegas durch LNG kompensieren konnte, bilanzierte die Internationale Energieagentur in dieser Woche in einem Bericht.

Nun wächst im Reich der Mitte wieder der Hunger nach Energie. 15 Prozent aller Verträge, in denen die Gaslieferung in den kommenden fünf Jahren beginnt, haben chinesische Abnehmer abgeschlossen. Dies hat die Nachrichtenagentur Bloomberg ausgerechnet. Schon bald werde China Japan als weltgrößten LNG-Importeur überholen.

Das könnte zur Folge haben, dass Europa nicht mehr so leicht wie noch im vergangenen Jahr an Flüssiggas kommt. Man erhalte 30 bis 40 Schiffe mit LNG-Ladungen in der Woche, „aber eine Erholung der Wirtschaft in China könnte diese Exporte stark reduzieren“, hatte der Präsident des französischen Energieversorgers Engie schon im September gewarnt.

94 Milliarden Kubikmeter LNG werde China in diesem Jahr nachfragen, erwartet die Internationale Energieagentur in ihrem neuen Basisszenario. Das wären 10 Prozent mehr als 2022. Doch die Fachleute gestehen ein, im Dunkeln zu tappen. Denn es könnten auch fast 120 Milliarden Kubikmeter werden. Ausdrücklich ruft die Energieagentur die Europäer deshalb zum Gassparen auf.

Die 3 Prozent an Verbrauchsminderung, die der forcierte Erneuerbaren-Ausbau, die verbesserte Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke und die fortgesetzt starke Kohleverstromung in diesem Jahr bewirkten, könnten sich in ihren Augen als unzureichend erweisen. Sollten die russischen Pipelinegaslieferungen vollständig versiegen und LNG am Weltmarkt knapp sein, müsse Europa zur Wahrung der Versorgungssicherheit 8 Prozent an Gas sparen.