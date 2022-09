Statt Pipelinegas kommt LNG : Die große Westverschiebung beim Gas

Flüssiggas kann per Schiff aus den Vereinigten Staaten in die EU transportiert werden. Bild: BLOOMBERG NEWS

Die Abhängigkeiten Europas von einem einzigen Gaslieferanten könnten in den kommenden acht Jahren die Himmelsrichtung vollständig ändern, von Ost nach West. Einer neuen Untersuchung zufolge wird im Jahr 2030 nicht mehr Russland die wichtigste Quelle sein, sondern Amerika. Eine politisch-qualifizierende Gleichsetzung der beiden Fälle ist allerdings aus mehreren Gründen zweifelhaft.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Zum einen sind die Vereinigten Staaten ein demokratischer Rechtsstaat, in dem private Rohstoffförderer den Export regeln, nicht von einer autokratischen Führung abhängige Staatsbetriebe wie in Russland. Zum anderen liefern die USA den Brennstoff in verflüssigtem Zustand (LNG) per Schiff. Dieses Verfahren lässt sich im Zweifelsfall viel einfacher, schneller und zu geringeren Kosten ersetzen als beim Gas, das durch einige wenige Rohrleitungen strömt, deren Netz sich auf die Schnelle nicht erweitern lässt.