Die türkische Lira beschleunigt ungeachtet der Ernennung des als Vertreter einer rationalen Finanzpolitik geltenden neuen Finanzministers Mehmet Simsek in der Türkei ihren Abwärtsgang. Allein am Mittwochvormittag verlor sie zum Dollar weitere 3,5 Prozent. Für einen Dollar müssen nun 23,06 Lira gezahlt werde, am Tag der Wahl Erdogans, am 28. Mai, waren es lediglich 19,93 Lira je Dollar. Auch zum Euro schwächte sich die Währung weiter ab. Für einen Euro wurden an den Devisenmärkten 24,63 Lira verlangt.

„Ein Finanzminister macht noch keinen geldpolitischen Sommer“, kommentierte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Die Amtsvergabe – an einen Politiker, der nicht Erdogans unorthodoxe Politik niedriger Zinsen zur Inflationsbekämpfung vertritt – sei eine „vielleicht notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung für einen tatsächlichen dauerhaften U-Turn in der Geldpolitik“. Das habe sich bereits in der Finanzkrise des Jahres 2018 gezeigt.

Analysten sehen sich in dem seit Erdogans Wahlsieg sich beschleunigenden Abwärtsstrudel auch in der Einschätzung bestätigt, dass die Notenbank bis dahin die Lira gestützt habe, soweit es die angeschlagenen Reserven zugelassen hätten. Entsprechend gäbe es bei der Anpassung an die reale wirtschaftliche Lage in der Türkei einen „Nachholbedarf“. Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs hatte nach der Ernennung Simseks eine weitere Abschwächung der Lira prognostiziert. Binnen Jahresfrist könnte ein Kurs von 28 Lira je Dollar erreicht werden.

Unterdessen halten die Spekulationen über die Neubesetzung der Spitze der türkischen Zentralbank weiter an. Sahap Kavcioglu, den Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan 2021 als vierten Gouverneur binnen zwei Jahren einsetzte und der auf dessen Geheiß die Zinsen trotz galoppierender Inflation von 19 auf 8,5 Prozent gesenkt hatte, soll abgelöst werden.

Als eine Anwärterin auf den Posten wird die türkisch-amerikanische Finanzmanagerin Hafize Gaye Erkan gehandelt. Sie hat sich nach türkischen Medienberichten nicht nur mit Simsek, sondern auch schon mit Staatspräsident Erdogan getroffen. Erkan wäre die erste Frau auf dem Posten.

Die 1982 geborene Tochter eines Maschinenbauingenieurs und einer Mathematikerin wurde in der Türkei zur Wirtschaftsingenieurin ausgebildet. In den USA hat sie laut ihrem Linkedin-Eintrag demnach in Windeseile ein Doktorandenprogramm in Princeton abgeschlossen sowie Programme an der Harvard Business School und Stanford University absolviert. Ihr Lebenslauf weist die Position eines Managing Directors bei Goldman Sachs aus. Mehr als sieben Jahre leitete sie als Co-CEO die First Republic Bank in San Franzisko, bevor sie vor mehr als einem Jahr überraschend zurücktrat.

Das war immerhin früh genug, um nicht direkt und persönlich mit dem Konkurs des größten seit 2008 in Amerika pleitegegangenen Kreditinstituts in Verbindung gebracht zu werden. Die von den Aufsichtsbehörden unter Kontrolle genommene Bank wurde an JPMorgan verkauft. Erkan war da weitergezogen, in den Vorstand des Versicherungsmaklers Marsh McLennan. 2002 wurde sie auch zum CEO des Immobilienfinanzierungs- und Investmentunternehmens Greystone ernannt.

Spezielle Erfahrungen in der Geldpolitik besitzt sie offenkundig nicht. Sie wird in der New Yorker Finanzindustrie respektiert und „gilt als hart, klug und effektiv“, wie die Agentur Reuters Kathryn Wylde zitiert, die Vorsitzende von Partnership for New York City, einer gemeinnützigen Organisation, in der Erkan einst im Vorstand war. „Sie ist sicherlich nicht jemand, den man herumschubsen kann, aber sie kann auch anderer Meinung sein, ohne unangenehm zu sein“, sagte Wylde.