BMF-Papier : Lindners Kampfansage an die Koalitionspartner

Was ökonomisch auf der Hand liegt, ist politisch schwer durchzusetzen. Das Papier aus dem Finanzministerium hat es in sich.

Das sich seinem Ende zuneigende Jahr hat viele an ihre Grenzen gebracht – Bürger, Betriebe und letztlich auch den Staat. Unmittelbar nach der heißen Pandemie-Phase hat sich der Bund im „Energiekrieg mit Russland“ (so Finanzminister Christian Lindner) in einem Maße verschuldet, das vorher unvorstellbar schien, um Belastungsspitzen abzupuffern.

Es ist klar, dass dies nicht ewig so weitergehen kann. Wenn Energie in Deutschland dauerhaft teurer wird – nicht nur gegenüber früher, sondern auch im Vergleich mit anderen Ländern –, wird es für Unternehmen tendenziell attraktiver, die Produktion ins günstigere Ausland zu verlagern. Anpassungsbedarf gibt es somit allerorten.

Was muss in Deutschland geschehen, damit der Wirtschaftsstandort nicht weiter zurückfällt? Was die Fachleute im Finanzministerium dazu aufgeschrieben haben, ist eigentlich naheliegend: Wenn ein Vorteil abhandenkommt und es andere auch nicht mehr gibt, hilft es nicht wirklich, Geld zu verteilen, vielmehr sind die Angebotsbedingungen im Land zu verbessern. Dazu können nette Dinge wie eine großzügigere Forschungsförderung, bessere Abschreibungsbedingungen und eine verlockende Mitarbeiterkapitalbeteiligung gehören.

Mehr zum Thema 1/

Aber das reicht nicht. Es braucht mehr als punktuelle Hilfe. Schon lange sehen internationale Vergleiche Deutschland bei der Abgabenlast auf einem unrühmlichen Spitzenplatz, das gilt für Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten. Das ist keine gute Ausgangsbasis im harten Wettbewerb um Arbeit und Kapital.