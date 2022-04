Bundesfinanzminister : Lindner will lieber Schulden machen als Steuern erhöhen

Christian Lindner gibt in seinem Ministerium eine Pressekonferenz. Bild: Fabian Sommer/dpa

Seine Absage an höhere Steuern begründet Christian Lindner auch mit der steigenden Inflation. Was der Krieg kostet, muss also über Schulden finanziert werden – so wie die gerade aufgestockte Rüstungshilfe für die Ukraine.