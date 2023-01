Allensbach-Elite-Umfrage : Lindner überholt Rivalen Habeck

Aktualisiert am

Aus Sicht der deutschen Führungsspitzen ist die Krisenstimmung im Land nicht mehr von der wirtschaftlichen Lage gedeckt. Das zeigt die neue Allensbach-Elite-Umfrage. Die Kritik an der Arbeit der Ampel wächst.

Die deutschen Führungsspitzen haben den Putin-Schock überwunden und den tiefen Konjunkturpessimismus des vergangenen Sommers abgeschüttelt. Mehrheitlich haben die Männer und Frauen, die in hierzulande wirklich etwas zu sagen haben, das Jahr zwar noch in Erwartung einer weiteren Durststrecke begonnen, die aber im Herbst, spätestens jedoch Anfang 2024 enden werde.

Der Optimismus ist von der Auftragslage gedeckt, zwei von drei Unternehmen hatten zu Jahresbeginn eine gute oder sehr gute Auftragslage. Das zeigt das aktuelle Elite-Panel, für das die Meinungsforscher von Allensbach im Auftrag der F.A.Z. und der Zeitschrift „Capital“ Ende letzten Jahres wieder fast 500 Entscheider aus Unternehmen, Politik und Verwaltung repräsentativ befragt haben.

Die erstarkte Zuversicht lässt sich vor allem an einer Antwort festmachen: 62 Prozent der Befragten sagen nun, die Stimmung in Deutschland sei schlechter als die wirtschaftliche Lage. „Wir sind man einem Wendepunkt angelangt“, betont auch Allensbach-Chefin Rente Köcher. Die erfahrene Demoskopin rechnet damit, dass sich die Stimmung bald auch in der Breite der Bevölkerung aufhellen wird.

Angesichts der Energie-Krise und Unsicherheit, die Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat, sei es bemerkenswert, wie gut sich die deutsche Wirtschaft insgesamt halte, sagt Köcher. Die Widerstandsfähigkeit rühre daher, dass die Krise die Unternehmen sehr unterschiedlich treffe. So gibt etwas mehr als die Hälfte der Führungsspitzen aus der Wirtschaft an, das eigene Unternehmen sei kaum berührt. Nur knapp die Hälfte ist durch die erratischen Sprünge der Energiepreise geordert, die andere Hälfte zeigt sich unbeeindruckt. Bisher planen daher nur 8 Prozent der Unternehmen eine Verlagerung ins Ausland, um den gestiegenen Energiekosten auszuweichen.

Dennoch ist die Gefahr einer Deindustrialisierung Deutschlands aus Sicht der großen Mehrheit der Top-Entscheider (68 Prozent) aus der Wirtschaft real, während die befragten Spitzenpolitiker diese Gefahr mehrheitlich (53 Prozent) verneinen. Ein Auslöser der Deindustrialisierungsdebatte ist die Energiepolitik der Bundesregierung, mit der fast zwei Drittel der Eliten nicht zufrieden sind – wobei die Kritik aus der Wirtschaft größer ist als aus der Politik. Ein Teil des Unmuts speist sich aus dem Umgang der Ampelkoalition mit der Atomkraft. Dass die restlichen Kernkraftwerke im April abgeschaltet werden müssen, halten fast 90 Prozent der Führungsspitzen aus der Wirtschaft für falsch, aus der Politik 60 Prozent. 70 Prozent befürworten den Einsatz von Fracking, die „unkonventionelle“ Gasförderung aus Schiefergesteinen, die hierzulande bisher quasi verboten ist.

Gespalten sind die Eliten wie die Bevölkerung in der Frage, ob Deutschland genug für den Klimaschutz tut. Genau die Hälfte des Panels meint, Deutschland tue genug oder sogar zu viel, für knapp die ist es zu wenig. Auch in der Bevölkerung gibt es keine Mehrheit für mehr Klimaschutz – darüber sollte große Protestaktionen wie jüngst gegen den Braunkohleabbau in Lützerath nicht hinwegtäuschen.