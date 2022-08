Holprige Reform : Lindner prüft Aufschub für Grundsteuererklärung

Eigentümer von Wohnungen, Häusern und anderen Immobilien haben in diesem Jahr besonders viel mit dem Finanzamt zu tun – neben ihren laufenden Steuerangelegenheiten sollen sie bis Oktober eine Feststellungserklärung zu ihrem Grundeigentum einreichen, auf deren Basis dann von 2025 an die gesetzlich neu geregelte Grundsteuer erhoben wird. Weil es damit bisher nicht rund läuft, erwägt Finanzminister Christian Lindner (FDP), die Abgabefrist zu verlängern.

„Möglicherweise muss man sich da vorbehalten, noch einmal an den Fristen etwas zu machen“, sagte Lindner in einem Bürgergespräch am „Tag der offenen Tür“ der Bundesregierung am Samstag in Berlin. Der Minister bekräftigte damit Überlegungen, die er Ende Juli in einem F.A.Z.-Interview erstmals angedeutet hatte. Angesprochen auf Be­schwerden von Eigentümern und Steuerberatern, sagte Lindner: „Ich mache mir auch Sorgen, wie das gegenwärtig ab­läuft.“ Er lasse sich im Ministerium daher fortlaufend über den Sachstand informieren.

Steuerportal brach zusammen

Insgesamt sind von der Neubemessung der Steuer 36 Millionen Grundstücke betroffen. Erforderlich wurde diese durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018, gesetzlich umgesetzt noch von der alten Regierungskoalition. Holprig verlief der Start der Feststellungen auch deshalb, weil kurz nach Beginn der Frist Anfang Juli das elektronische Steuerportal „Elster“ unter dem starken Andrang zusammenbrach, als offenbar gleich nach der Freischaltung viele Bürger mit der Feststellungserklärung beginnen wollten.

Mittlerweile stellt sich die Sachlage völlig anders dar, wie eine Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter den Finanzministerien und -behörden der 16 Bundesländer ergab: Deutschlandweit seien bisher nur etwa 10 Prozent der geforderten Erklärungen eingegangen, obwohl die viermonatige Abgabefrist nun schon fast zur Hälfte abgelaufen ist. Etliche Länder erklärten die geringen Zahlen damit, dass Steuerpflichtige in der Ur­laubszeit andere Prioritäten hätten und die Motivation gegen Ende der Frist wohl zunehmen werde. Einige wie Thüringen bezeichneten die Rücklaufquoten – dort 7,4 Prozent bis Mitte August – aber auch offen als „nicht zufriedenstellend“.

Anspruchsvoll ist die geforderte Grundsteuererklärung aber nicht nur wegen der zeitweiligen Schwierigkeit, das Onlineportal zu erreichen. Es werden dabei Angaben verlangt, die nicht jeder Eigentümer gleich zur Hand hat – da­runter Bodenrichtwerte oder Flurstücknummern, die häufig, aber nicht immer in Form eines Dezimalbruchs ins Formular einzutragen sind. Die Mehrheit der Länder wendet für die neue Grundsteuer das fein differenzierte Bundesmodell an. Nur vier, darunter Hessen, nutzen die Option einer vereinfachten Landeslösung in Gestalt des Flächenmodells. Hier steht die Grundstücks- oder Gebäudefläche im Mittelpunkt, Angaben etwa zu Bodenrichtwert und Baujahr des Gebäudes sind daher nicht nötig.