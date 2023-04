Aktualisiert am

Das Bundesfinanzministerium nominiert eine neue Vizepräsidentin für die Europäische Investitionsbank. Was bedeutet das für den ebenfalls vakanten Spitzenposten bei dem Institut? Auch eine weitere Spitzenpersonalie wird geregelt.

Die FDP-Europapolitikerin Nicola Beer soll Deutschland künftig als Vizepräsidentin im Präsidium der Europäischen Investitionsbank (EIB) vertreten. Diesen Personalvorschlag hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kurz vor Ostern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterbreitet, wie die F.A.Z. aus Ministeriumskreisen erfuhr.

Damit bahnt sich die Klärung zumindest einer von zwei interessanten Personalfragen bei der EIB in Luxemburg an, die auch als „Hausbank“ der EU gilt und europapolitisch bedeutsame Investitionsvorhaben finanziert. Die andere Frage betrifft die Nachfolge von EIB-Präsident Werner Hoyer, der zum Jahresende nach zwölfjähriger Amtszeit aufhört. Beers Nominierung für einen der acht Vizeposten legt nun nahe, dass die Bundesregierung nach Hoyers langer Amtszeit keine Chancen mehr sieht, den Institutsspitze wieder mit einer Persönlichkeit aus Deutschland besetzen zu können.

Man setze nun „auf eine besonders starke Vizepräsidentin sowie Personalvorschläge für andere EU-Institutionen“, hieß es in Ministeriumskreisen. Hoyer, früher FDP-Außenpolitiker, wird im November 72 Jahre alt. Erkennbare Favoriten für seine Nachfolge gibt es bisher nicht.

Mit Industrieförderung vertraut

Beer, Jahrgang 1970, ist seit vier Jahren Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie kümmert sie sich um die Belange von Mittelstand und Industrie, was fachlich eine Verbindung zu Kernaufgaben der EIB herstellt. Daneben ist Beer im EU-Parlament auch mit den Themen Kapitalmarktunion und Taxonomie befasst.

Die Förderung von Investitionen und Innovationen sei für sie damit ein vertrautes Feld, hieß es zu dem Personalvorschlag. Passende Bezüge finden sich aber auch schon in ihrer Ausbildungsbiographie: Nach dem Abitur machte die gebürtige Wiesbadenerin erst eine Banklehre, studierte dann Jura und war als selbständige Rechtsanwältin tätig. Die Entscheidung über ihre Berufung zur EIB trifft das Board of Governors der Bank, in dem Deutschland durch Finanzminister Lindner vertreten ist.

Nachfolgerin für Nahles in Bonn

Jenseits davon gibt es noch eine weitere Personalie in Lindners Ressort mit interessanten Bezügen: Petra von Wick, bisher Unterabteilungsleiterin im Ministerium, wird Präsidentin der „Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost“ (BAnst PT), wie die F.A.Z. erfuhr. Es liegt an der früheren SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles, dass diese Behörde mit Sitz in Bonn zuletzt einige Aufmerksamkeit erlangt hat: Nahles hatte dort nach ihrem Rückzug aus der Politik eine neue Aufgabe als Amtspräsidentin gefunden.

Da Nahles nun zur Bundesagentur für Arbeit weitergezogen ist, war diese Stelle neu zu besetzen. Von Wick hat schon lange im Finanzministerium gearbeitet, zuständig für Staatsbeteiligungen, und hat den Bund etwa in den Aufsichtsgremien der Bundesdruckerei und der Autobahn-GmbH vertreten.