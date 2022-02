F.A.Z. exklusiv : Finanzminister Lindner drückt Steuerzins deutlich

Aktualisiert am

Das Bundesfinanzministerium schlägt eine erhebliche Senkung der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen vor. Der entsprechende Satz soll von heute 0,5 Prozent je Monat auf 0,15 Prozent sinken, das heißt 1,8 Prozent je Jahr. Alle drei Jahre soll geprüft werden, ob der Satz noch angemessen ist.

Das geht aus dem Referentenentwurf zur Änderung der Abgabenordnung hervor, der der F.A.Z. vorliegt. Hier sind allerdings noch Änderungen möglich, da die Bundesländer der Neuregelung zustimmen müssen. Bund, Länder und Gemeinden drohen in Folge der Neuregelung erhebliche Einnahmeausfälle, umgekehrt werden Bürger und Betriebe per Saldo entsprechend entlastet.

Für dieses Jahr rechnet das Bundesfinanzministerium mit Mindereinnahmen von fast 2,5 Milliarden Euro für den Fiskus. In den nachfolgenden Jahren werden weitere Ausfälle erwartet, beginnend mit 530 Millionen Euro und später von 800 Millionen Euro im Jahr.

Unternehmen zahlen Zinsen für Steuernachforderungen

Die Verzinsung der Nachforderungen und Erstattungen beginnt grundsätzlich 15 Monate, nachdem die Steuer entstand. Für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 gab es wegen der Corona-Pandemie etwas längere Fristen. Für die Einkommensteuer 2019 begann sie Anfang Oktober 2021, für 2020 startet sie Mitte dieses Jahres.

Der Zinssatz von jährlich 6 Prozent ist seit seiner Einführung im Jahr 1961 nicht geändert worden. Angesichts des extremen Niedrigzinsumfelds wurde das schon länger kritisiert, da Sinn und Zweck der Regelung war, Liquiditätsvorteile auszugleichen, die entstehen, wenn die Steuern bei den Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeiten festgesetzt und fällig werden.

In einer Zeit praktisch ohne Zinsen war die alte Regelung augenfällig überholt. Doch erst vergangenen Sommer verwarf sie das Bundesverfassungsgericht. Es entschied, dass diese Verzinsung nur bis zum Jahr 2013 angemessen war. Danach sei sie verfassungswidrig geworden, allerdings noch bis einschließlich 2018 anwendbar.

Karlsruhe zwang Berlin zu einer Neuregelung

Die höchsten Richter haben den Gesetzgeber verpflichtet, für alle von 2019 an noch offenen Fälle bis zum 31. Juli 2022 eine Neuregelung zu treffen. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) forderte unlängst, die Verzinsung der Steuerzahlungen ganz abzuschaffen. „Ein sich ständig ändernder Zinssatz ist nicht nur intransparent, sondern auch mit viel Bürokratie verbunden und sehr komplex umzusetzen.“

Angesichts solcher Positionen schließt Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) nach allem, was man in Berlin hört, nicht aus, dass man noch auf 0,1 Prozent je Monat, also 1,2 Prozent je Jahr, heruntergeht. Auch soll er eine Verkürzung des Überprüfungszeitraums auf zwei Jahre für denkbar halten.

Die von Füracker geforderte Abschaffung der Vollverzinsung lehnt Lindner jedoch ab. Damit würde der beiderseitige Ausgleich von Zins- und Liquiditätsvor- und -nachteilen ersatzlos aufgegeben, heißt es in der Gesetzesbegründung. „Hiervon würden vor allem solche Steuerpflichtige profitieren, die unvollständige oder unrichtige Steuererklärungen abgeben oder den Abschluss von Betriebsprüfungen hinauszögern.“

Auch das EU-Recht verlangt eine Verzinsung

Hinzu käme, dass das EU-Recht verlange, in diesem Fall für die Umsatzsteuer eine neue und eigenständige Verzinsungsregelung zu schaffen. „Außerdem wäre die Wiedereinführung einer Vollverzinsung bei steigendem Zinsniveau mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden.“

Der Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium sagt nichts aus über die Anpassung anderer Fiskalzinsen wie Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen. „Die Frage, ob und inwieweit diese Regelungen angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls anzupassen sind, bedarf noch eingehender Prüfung.“ Hierbei sei zu bedenken, dass die Richter es selbst bewusst unterlassen hätten, etwas dazu vorzugeben.

Auch den Diskontierungszinssatz für Pensionsrückstellungen, der ebenfalls bei 6 Prozent eingefroren wurde, klammert der Referentenentwurf aus. Hierzu ist ein eigenes Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Wenn dieser Satz ebenfalls dem Marktzins angenähert werden sollte, würden die Unternehmen, die solche Zusagen gemacht haben, erheblich entlastet – und umgekehrt der Fiskus erheblich belastet.