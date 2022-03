Erdgas aus Russland : „Können keine Erpressung akzeptieren“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Unternehmen geraten, nicht auf die russische Forderung einzugehen, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. „Wir können keine Erpressung akzeptieren”, sagte er am Montag in einem Interview mit Bloomberg TV. Die Verträge basierten auf Dollar und Euro und „wir empfehlen privaten Unternehmen, sich an diese Währungen zu halten”.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche angekündigt, für die Erdgaslieferungen in den Westen künftig die Zahlung in Rubel zu fordern. Dies würde europäische Unternehmen effektiv dazu zwingen, die russische Währung zu stützen, nachdem diese durch die Sanktionen in Reaktion aus Moskaus Ukraine-Krieg abgerutscht ist.

„Putin muss sich entscheiden, ob er das akzeptiert oder nicht – in jedem Fall sind wir bereit und werden Lösungen finden”, sagte Lindner. „Es ist unser langfristiges Ziel, weniger abhängig von russischen Importen zu sein.” Die G7-Energieminister hatten am Montag Putins Forderung nach Rubel-Zahlung einstimmig abgelehnt.

Nach der von den Industriestaaten abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel hält Russland die Drohung eines Lieferstopps aufrecht. „Keine Bezahlung, kein Gas“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem amerikanischen TV-Sender PBS.

Moskau wolle die endgültige Antwort der EU abwarten und dann die nächsten Schritte festlegen. „Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenloses Gas zu liefern“, betonte Peskow.