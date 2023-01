Finanzpolitik : Lindner hält Steuersenkungen derzeit für unrealistisch

Aktualisiert am

Die Fachleute aus dem Finanzministerium hatten eine Senkung der Einkommensteuer ins Spiel gebracht. Doch in der Koalition sei das nicht zu durchzusetzen, gesteht Lindner nun ein.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eingestanden, dass Senkungen bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer politisch derzeit nicht realistisch sind. „Solange es bei den Koalitionspartnern kein neues Denken gibt, konzentriere ich mich auf das Erreichbare. Das sind unter anderem steuerliche Anreize für Investitionen und Forschung“, sagte der FDP-Politiker im Interview mit der „Bild am Sonntag“.

Die Steuervorschläge sind Teil des „Wachstumspakets 2023/2024“, das Fachleute von Lindners Ministerium für eine Trendwende in der Wirtschaftspolitik erarbeitet haben. Mahnend heißt es in dem Papier, „die Bedeutung der Steuerpolitik für die Wettbewerbsfähigkeit wurde lange verkannt.“

Die „Brandmauer“ gegen Steuererhöhungen müsse unbedingt gehalten werden. Lindner machte deutlich, dass er dazu entschlossen sei: „50 Prozent der Steuerzahler leisten 90 Prozent des Lohn- und Einkommensteueraufkommens. Eine weitere Belastung wäre nicht fair“, sagte der Finanzminister in dem Interview.

Lindner bleibt bei seine Position, die SPD auch

Führende Sozialdemokratinnen sehen das anders. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken forderte abermals, sehr hohe Einkommen und Vermögen müssten „mehr dazu beitragen“, um Aufgaben wie Bildungsgerechtigkeit und Digitalisierung zu finanzieren. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas kritisierte, wie Esken, die Hilfen und Entlastungen in der Energiekrise seien sozial unausgewogen: „Der häufig besungene Villenbesitzer bekommt ein Vielfaches dessen, was Familien in einer zugigen Mietwohnung erhalten“, sagte Bas der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Sie prophezeite, Hauhalte mit „sehr geringem Einkommen“, würden 2023 zusätzliche staatliche Unterstützung benötigen. „Unbedingt“ brauche man dann einen Mechanismus für gestaffelte Direktzahlungen. An Lindner richtete Bas die Mahnung: „Ich hoffe in seinem Haus wird daran mit Hochdruck gearbeitet.“

Ein differenziertes Bild von den Entlastungsmaßnahmen für das laufende Jahr ergeben neue Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Demnach profitieren Haushalte mit hohem Einkommen zwar in absoluten Werten stärker, weil sie mehr Steuern zahlen und mehr Energie verbrauchen. Relativ betrachtet profitieren aber Haushalte mit geringerem Einkommen am meisten: Ein Single mit einem Jahresbrutto von 30.000 Euro spart 2,3 Prozent, während ein Single mit 72 000 Euro um 1,8 Prozent entlastet wird. Am stärksten – um 4 Prozent – profitiert eine Familie mit einem Jahresbrutto von zusammengerechnet 60 000 Euro von den Maßnahmen.